CHIETI – Tutto pronto al “Guido Angelini” di Chieti per il match valido per la 20esima giornata di Serie D Girone F

NOTE

Giornata di sole, campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia bianco verde, ospiti in casacca orange. Arbitra il signor Domenico Mallardi di Bari. Ex di turno Fabio Sapone. 1000 gli spettatori presenti.

FORMAZIONI

CHIETI (4-3-3): Forti, Di Renzo, Siragusa, Mele, Bassini, Pietrantonio, Di Mino, Mariani, Fabrizi, Ventola, Orlando. All. Lucarelli.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Napolano, Marini, D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo, Sabatini. All Ciampelli.

ANGOLI

2-1

AMMONITI D’Alessandro, Marini

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Prova a farsi vedere subito in avanti il Chieti, bel contropiede innescato da un’apertura di Mariani, ma il filtrante di Ventola trova Di Mino in offside.

5′ Primo corner per i padroni di casa, calcia Mariani ma Testa esce e blocca il cross, subendo anche carica da un avversario.

7′ Cross dalla trequarti di Mariani, pallone telefonato che Testa non ha problemi a bloccare.

10′ Bella discesa di Sabatini sulla destra, che si guadagna il primo angolo orange. Nulla di fatto però.

12′ Rimessa laterale in zona offensiva per Sabatini che va lungo in mezzo per la testa di D’Alessandro, pallone che finisce debolmente tra i guantoni di Forti.

13′ PRIMA VERA OCCASIONE NEROVERDE: cross pennellato dalla trequarti di Pietrantonio che trova la testa di Orlando. Sfera di pochissimo fuori.

15′ Altro cross di Pietrantonio, stavolta Sensi è in anticipo e appoggia di testa verso il proprio portiere consentendogli l’uscita con le mani.

16′ Gran botta di Ventola dai 25 metri, palla in curva.

17′ Bel recupero di Marini a centrocampo, che innesca Verdesi in 3 contro 3, il 7 sbaglia però lo stop e vanifica.

19′ PERICOLO PER GLI ORANGE: Fabrizi controlla e calcia col destro dai 20 metri, palla di poco fuori.

21′ Scontro Ventola-D’Alessandro, ammonito il giocatore del Porto d’Ascoli e punizione dai 30 metri per i padroni di casa.

22′ RIGORE PER IL CHIETI: mani di Marini sulla punizione di Mariani. Il classe ’03 viene anche ammonito.

23′ Mele spiazza Testa. 1-0.

26′ Prova a reagire il Pda. Buona punizione guadagnata da Napolano intorno ai 25 metri. Proverà a calciare.

26′ Cerca la porta il capitano, traiettoria centrale che Forti controlla facilmente.

29′ Scontro Sabatini, Mariani con quest’ultimo che prova a contrastarlo da terra. Pochi istanti dopo altro scontro tra D’Alessandro e Siragusa. Partita che si accende.

33′ Angolo per il Chieti, Mariani calcia col destro a rientrare, ma Testa blocca in uscita alta.

