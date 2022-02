San Benedetto del Tronto, nuvoloso 10°. Campo in discrete condizioni, Samb in divisa rossoblu mentre gli ospiti in divisa bianca con inserti rossoblu.

Angoli 5-2

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Tomas, Lisi, Buono, Frulla, D’Agosto.

A disposizione: Abbrandini, Cardella, Amoruso, Zgrablic, Lorenzoni, Casella, Peroni, Zanazzi, Morra. Allenatore Sante Alfonsi

ATLETICO TERME FIUGGI: Mejri, Di Nezza, Rizzitelli, Palladini, Manari, Montesi, Rocchi, Yakubiv, Tajani, Costa, Flores Heatley.

A disposizione: Novi, Barba, Parrotta, Lo Duca, Gallinari, Francia, Cipriani, Frabotta, Turzo. Allenatore Fabrizio Romondini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

7′ Primo squillo della gara con gli ospiti: Palladini dal limite dell’area, sulla sinistra, scodella al centro per i compagni. Il pallone arriva sul secondo palo per Yakubiv che carica il destro ma spara alto.

12′ OCCASIONE SAMB: Alboni avanza sulla destra e serve Frulla che crossa in mezzo, respinta della difesa ospite poi sulla ribattuta si arriva Fall che conclude col sinistro ma Mejri respinge in angolo.

17′ GOL DELLA SAMB! Cross dalla sinistra con l’esterno di Lisi che pesca Fall al centro dell’area. L’ex giocatore del Fiuggi conclude con un grande colpo di testa, 1-0.

24′ Angolo della Samb: batte Frulla sul primo palo che trova la deviazione di Conson col destro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

27′ Ci provano i rossoblu con Buono che dal limite dell’area prova la conclusione con il sinistro ma il pallone esce sul fondo, lontano dallo specchio della porta.

31′ Altra conclusione dal limite dei rossoblu, con Frulla che col sinistro conclude alto.

32′ Ammonito Manari per aver commesso fallo su D’Agosto.

33′ OCCASIONE SAMB: angolo dalla sinistra di Frulla che crossa in mezzo e trova Pica. Il difensore numero 5 sotto porta non riesce a deviare e il pallone finisce fuori.

40′ Cambio degli ospiti: esce in barella Tajani, al suo posto entra Francia.

43′ Ripartenza Samb: Frulla sventaglia sulla sinistra per Lisi che supera un avversario con un tunnel e serve Fall. Il senegalese conclude con il sinistro ma la traiettoria è troppo larga.

45′ L’arbitro assegna due minuti di recupero.

45+2′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo con i rossoblu che conducono per 1-0 grazie al gol di Fall. La formazione di Alfonsi gioca bene e molto semplice, ospiti che non stanno impensierendo la difesa rossoblu.

SECONDO TEMPO

3′ RADDOPPIO SAMB: azione sulla sinistra con Lulli che scambia con Fall, poi Frulla che allarga sulla destra per D’Agosto che col sinistro, di prima intenzione, deposita il pallone alle spalle di Mejri, 2-0.

10′ Azione offensiva del Fiuggi: prova il tiro dal limite Francia ma Knoflach blocca il pallone.

12′ Secondo cambio per Fiuggi: esce Costa, al suo posto entra Parrotta.

15′ Altra conclusione per gli ospiti con Palladini, ma il pallone è centrale, Knoflach blocca.

16′ Cambio della Samb: esce D’Agosto per Lorenzoni.

17′ Ammonito di Alboni che entra in ritardo su Manari.

18′ Ammonito Palladini per aver commesso fallo su Lulli.

22′ Ci prova la Samb: buona azione sviluppata sulla destra con Alboni che crossa in mezzo per Fall, appoggia per Buono che prova la conclusione ma il pallone finisce lontano dalla porta.

24′ Altro cambio dei rossoblu: esce Fall ed entra Cardella.

25′ Ancora Samb in attacco: pallone gestito alla perfezione da Cardella che copre e serve Lull, il capitano serve sulla sinistra Lisi che prova la conclusione sul secondo palo ma finisce alta sopra la traversa.

27′ Cambio della formazione di Romondini: esce Di Nezza, al suo posto entra Turzo.

31′ Altro cambio degli ospiti: esce Palladini dentro Gallinari.

36′ Cambio della Samb: esce Lulli ed entra Zanazzi.

37′ Si rivedono gli ospiti in avanti con un tiro di Gallinari che stoppa e prova di prima intenzione ma conclude fuori.

40′ Cambio per Romondini: esce Flores Heatley per Barba.

42′ Doppio cambio rossoblu: escono Lisi e Buono, dentro Peroni e Amoruso.

45′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

45+5′ TRIS DELLA SAMB: azione sulla destra dei rossoblu, con Alboni che lascia scorrere per Lorenzoni che entra in area e sul secondo palo pesca Cardella che appoggia la palla in rete, 3-0.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce 3-0 la partita tra Samb e Atletico Terme Fiuggi.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.