TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 13 febbraio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

La Compagnia Carabinieri di Teramo , nella serata appena trascorsa, ha disposto ambito

tutto il territorio del comune di Teramo , degli straordinari servizi di controllo e vigilanza,

per arginare il crescente fenomeno dei reati contro il patrimonio, soprattutto riferito ai furti

in abitazione , che nel fine settimana sono in preoccupante aumento.

Nel contesto venivano anche controllati numerosi locali pubblici al fine di accertare il

puntuale rispetto delle disposizioni per il contrasto al diffondersi del Covid

Il dispositivo ha previsto una cinturazione della città , con maggior presenza soprattutto in

quei quartieri e frazioni dove ultimamente si sono verificati numerosi furti in abitazione.

Il servizio diretto personalmente dal Tenente Marino Capponi, ha visto impiegate otto

pattuglie Durante lo stesso sono state , 143 le auto controllate, 168 le persone

identificate e 13 le contravvenzioni elevate al codice della strada. Due autovetture

confiscate e una patente ritirata. Decurtati ben 53 punti.

Nello specifico inoltre , i militari della sezione operativa , procedevano al controllo di due

giovani trovandoli in possesso di alcuni grammi di marijuana. Dai successivi accertamenti

si identificava chi aveva materialmente venduto la droga ai due, pertanto si procedeva ad

una perquisizione domiciliare a casa di un uomo di anni 44 operaio di Teramo. A casa dello

stesso si rinveniva hascisc e marijuana per un totale di 95 grammi , nonché bilancini e

materiale per il confezionamento in dosi. Lo stesso veniva denunciato in stato di libertà

mentre i due giovani venivano segnalati al Prefetto

Alcuni cittadini, segnalavano alla centrale operativa di pronto intervento (112) che nella

frazione Villa Mosca, vi era un’autovettura Alfa Romeo 155 che girava con fare sospetto.

Immediatamente veniva inviata sul posto un’autoradio della sezione radiomobile, che

subito rintracciava l’auto e dopo un breve inseguimento la fermavano. A bordo vi era un uomo

di anni 38, con numerosi precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio . Lo

stesso veniva trovato in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche e denunciato,

mentre il mezzo gli veniva confiscato.

La stessa pattuglia alle ore 05 circa, interveniva in questa via Savini, dove una coppia

di giovanissimi , in stato di forte agitazione, poiché avevano discusso per motivi

sentimentali, creavano grida e schiamazzi su tutta la via colpendo ripetutamente le

saracinesche dei negozi situati sotto i portici. I due venivano riportati alla calma e fatti

rientrare presso le loro abitazioni.

I controlli dei locali del centro , rilevavano che vi era una corretta gestione da parte di

quegli esercenti, e tutti gli avventori controllati erano in possesso del previsto green pass.

