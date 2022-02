MONTEPRANDONE – La quinta vittoria consecutiva, la nona (in 10 partite) della stagione. La più rotonda: 60-17. L’Handball Club Monteprandone prosegue la sua marcia, macchiata da una sola sconfitta, e in attesa della risposta dei Lions Teramo (in campo domani, domenica 13 febbraio, alle 11 contro il Cus Ancona), aggancia la testa della classifica del girone Marche-Abruzzo di serie B a quota 18 punti.

Con Chiaravalle, al palazzetto di via Colle Gioioso, non c’è storia. Coach Vultaggio, senza Marucci e Martin, concede un turno di riposo a Grilli, Cani e Campanelli, dando spazio a tutti. Nonostante uno spartito scontato sin dall’avvio i blu tengono sempre alta la concentrazione, archiviando la gara già all’intervallo (29-5).

Prossima tappa sabato 19 febbraio, sempre al Colle Gioioso, contro Cingoli. Poi, in vista del marzo decisivo, quando l’HC affronterà Lions Teramo e Città Sant’Angelo, saranno programmate delle amichevoli: la prima mercoledì sul parquet di Camerano.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno superato Chiaravalle.

Capocasa, Carlini 5, Cela, Di Girolamo 7, Evangelista 4, Khouaja 6, Lattanzi 4, Marchesino 7, Mattioli 3, Mucci, Parente 5, Moreno Salladini 6, Simonetti 3, Tritto 1, Vagnoni 7, Mirko Salladini 2.