Il sindaco della città ringrazia il maresciallo Princigalli per l’operato svolto in questi anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città di Grottammare è pronta ad accogliere il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri della città, Junio Faiazza, e salutano il maresciallo Domenico Princigalli che per anni è stato punto di riferimento per la sicurezza del luogo e per la lotta contro la criminalità. Di seguito le parole del sindaco Enrico Piergallini.

“Accoglieremo a braccia aperte il luogotenente dei Carabinieri Junio Faiazza, che assumerà il comando della stazione di Grottammare. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’istituzione comunale è sempre stata un punto di forza di questa città e ciò ha consentito negli anni di ottenere grandi risultati”. – afferma.

“È questa anche l’occasione per salutare e ringraziare con grande stima e affetto il Comandante Domenico Princigalli. Il suo impegno e la sua passione sono stati determinanti per l’installazione del primo sistema di videosorveglianza cittadino, che ha sensibilmente ridotto i furti delle autovetture e nelle abitazione, così come determinante è stata la sua azione nella lotta al traffico delle sostanze stupefacenti e nella brillante operazione compiuta su Grottammare, in collaborazione con i carabinieri di Ascoli Piceno, che portò nel 2020 alla disarticolazione di una gang di albanesi insediatasi nella nostra città”. – dichiara.

“Grazie al comandante Princigalli, inoltre, fu possibile gestire con lucidità i mesi più bui della pandemia, durante i quali era altissimo il rischio di compiere scelte sbagliate. Durante i controlli sui divieti di spostamento per limitare la diffusione del contagio, ci siamo spesso trovati davanti al comune, sulla statale 16, insieme al comandante dei vigili urbani Stefano Proietti per monitorare la situazione: un ricordo che ho ancora nel cuore e che vale come un simbolo della costante collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Polizia locale e il comandante Princigalli che ha caratterizzato questi anni difficili”. – ricorda il sindaco.

“Grandissimo, infine, è stato lo sforzo sulla diffusione di una concreta cultura della legalità. Il comandante Princigalli ha sempre aderito con entusiasmo ai progetti di impegno sociale intrapresi dal comune: ricordo le iniziative per lenire il disagio giovanile, per affrontare di petto, con strumenti culturali, il tema della violenza di genere, o ancora la lotta – rigida e comprensiva insieme – al vandalismo contri i beni comuni.

Sono questi alcuni temi caldissimi del presente sui quali avremmo intenzione di lavorare anche in futuro con il nuovo comandante Faiazza. Al luogotenente carica speciale Domenico Princigalli, invece, rinnovo i migliori auguri per l’incarico nella nuova sede: la sua professionalità e la sua competenza saranno senz’altro al servizio dei suoi nuovi concittadini, come lo sono state costantemente al servizio dei grottammaresi”. – conclude.

