SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo Consiglio comunale del 2022 a San Benedetto.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato per, oggi, sabato 12 febbraio, con inizio alle ore 8, la seduta del Consiglio comunale con 17 punti all’ordine del giorno. Per visualizzare tutti i punti che verranno affrontati clicca qui. Di seguito le fasi salienti del Consiglio comunale:

ORE 9.08 – Due interpellanze a iniziativa dei consiglieri Canducci e Marchegiani (con la prima chiedono conto di come intende l’Amministrazione intervenire sul Centro Giovani, sull’area del campo Rodi e sulla pineta Falcone -Borsellino, la seconda è relativa alla delibera con cui sono stati separati i servizi dedicati alla pianificazione urbanistica dagli sportelli per l’edilizia e per le attività produttive).

ORE 9.11 – La risposta dell’assessore Campanelli: “Accogliamo la richiesta proveniente da Canducci e Marchegiani. Sin da subito ci siamo interessati alla questione affrontando le criticitá in essere; abbiamo ereditato una situazione molto critica. Saranno aggiunte ulteriori attrezzature e verrá approfondita la situazione del manufatto. L’amministrazione comunale è chiamata ad intervenire sull’area in questione (si riferisce al Rodi). Ogni intervento sará effettuato in un ambito di confronto con il comitato di quartiere. Non è esclusa la collaborazione con le societá sportive e operatori economici”.

ORE 9.18 – Canducci: “Credo che sul centro giovani abbiate idee chiare. Vi invito a metterci bene la testa perché negli anni recenti molte strutture sportive sono state ristrutturate, come ad esempio il campo di atletico e quello nell’area del Torrione”.

ORE 9. 25 – L’assessore all’urbanistica Gabrielli: “Capisco l’intervento di Canducci e condivido l’idea di urgenza. Scontiamo una mancanza di organizzazione sul punto di vista delle risorse umane. Stiamo lavorando in maniera attiva per dare linfa ad un settore chiave dell’amministrazione, tentando di trovare risposte nel più breve tempo possibile. Non è un lavoro semplice, perché si deve ragionare in termini di omogeneità di intervento. Dobbiamo gestire bene tutto il settore, in un’ottica di riorganizzazione complessiva della macchina burocratica. Siamo a conoscenza delle tempistiche.

ORE 9.29 – Canducci replica: “Non ho avuto le risposte che cercavo, non ho capito come riuscirete a gestire questa divisione. Meno opportuno è che il dirigente possa scegliere cosa fare durante il mandato. Le operazioni sono poco chiare. Lei non mi ha riferito le pratiche giacenti, il rilascio dei permessi, dei problemi enormi per la città che andavano affrontati in maniera importanti già prima dello smembramento del settore. Mi auguro che nei fatti durante i prossimi mesi le risposte arrivino”.

ORE 9.33 – Interrogazione del consigliere Marinangeli sui tempi per il ripristino della presenza di un vigile urbano al mercato ittico.

ORE 9. 37 – Il sindaco Spazzafumo: “Devo dirti che anche questo settore l’abbiamo ereditato in maniera disastrosa. Negli ultimi anni sono andate perse 13 unità e non sono state rimpiazzate. Dobbiamo restituire il degno decoro ai vigili urbani. Da quando mi sono insediato lavoro dieci ore al giorno, e il decoro dei vigili urbani è tra le mie priorità. Abbiamo programmato di poter attingere dai percettori del reddito di cittadinanza per dare la possibilità ai vigili di dedicarsi ad altre attività. Tornerò all’asta per verificare la messa in pratica delle mie direttive. Il comandante dei vigili è a conoscenza di questa mancanza”.

ORE 9.42 – Risponde il consigliere Marinangeli: “Considerando la disoccupazione e le leggi dello stato bisogna andare lì dove serve davvero la presenza del personale”.

ORE 9.44 – Interrogazione del consigliere Muzi circa gli aumenti degli abbonamenti dei parcheggi a pagamento per i commercianti ambulanti.

ORE 9.47 – La parola passa all’assessore Pellei: “Questa delibera di giunta ha portato ad un adeguamento tariffario già precedentemente applicato. Su alcuni aspetti (tariffe parcheggi e tariffe dei buoni mensa) abbiamo ritenuto necessario fare degli aumenti effettivi, 20% sui parcheggi. Sui buoni mensa abbiamo creato una fascia di reddito ulteriore, dai 7.000 ai 20.000 euro. L’aumento delle tariffe è stato applicato per questa fascia di reddito. I bilanci si fanno con i numeri e non con le chiacchiere. Gli aumenti delle tariffe consentono in previsione al bilancio una maggiore entrata superiore ai 200.000 euro. Il bilancio di previsione è lo strumento attraverso cui si garantisce una continuità dei servizi. Stiamo cercando di riequilibrare una situazione contingente”.

ORE 9.55 – Il consigliere Muzi chiosa: “In un’ottica di spending review consiglio di limitare spese ulteriori quali ad esempio il capo gabinetto”.

ORE 9.58 – La comunicazione del Presidente del Consiglio sulla nomina dei presidenti, vice presidenti e componenti delle commissioni consiliari. Di seguito elenco le commissioni, con relativo presidente e vicepresidente: Marchegiani, Manganiello. De Renzis, Bagalini. Micozzi, Muzi. Traini, Merli. Bottiglieri, E. Piunti. De Ascanis, Carboni. Paolo Canducci sostituisce il dimissionario Traini e il dimissionario Stefano Muzi

ORE 9.59 – La comunicazione delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 apportate dalla Giunta per contabilizzare i ristori relativi al secondo semestre 2021 del Canone Unico Patrimoniale e quelli da destinare alle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico.

ORE 10.01 – Linee programmatiche del mandato amministrativo per il quinquennio 2021/2026. Dal combinato tra l’art. 46 del Testo Unico degli Enti Locali e l’art. 13 dello Statuto comunale, infatti, si ricava che, entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco deve presentare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ORE 10.02 – L’intervento del sindaco Spazzafumo: “Credo che il programma di mandato sia stato ricevuto da tutti. Abbiamo toccato diversi punti, mettendo in mano in maniera decisa ai vari settori. Volevo ricordare al consigliere Muzi che la nostra spending review è iniziata sin da subito. Abbiamo già risparmiato molti soldi; è chiaro che cerchiamo una San Benedetto diversa. Ci aspettiamo una politica costruttiva. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di far vivere bene i propri cittadini. Grazie all’assessore Sanguigni abbiamo iniziato a lavorare anche sulle politiche sociali. Sono una persona pratica, parlo di quello che sono in grado di fare. Sto lavorando insieme ai consiglieri sulla sanità per portare avanti quei progetti che ci siamo dati.

Anche sulla sicurezza abbiamo ereditato grosse lacune; c’erano delle pratiche incagliate da tempo. Per capire quello che sta accadendo in città esco, giro e relaziono, cercando di creare un programma fattivo per la città. Non vogliamo danneggiare gli esercenti del centro, perché ho verificato che ci sono operatori che lavorano bene e altri che disobbediscono.

L’assessore della cultura Lina Lazzari mi riempie di iniziative; la città ha bisogno di una cultura che negli ultimi 5 anni è stata abbandonata, per la creazione di una città attrattiva con contatti dall’esterno. Per farvi capire le mie vedute, ho chiesto anche a chi era in competizione con me durante la campagna elettorale. Dal punto di vista del commercio, la città di San Benedetto ha perso quell’attrattiva che la caratterizzavano. San Benedetto è diventata una città spenta rispetto alle altre; stiamo cercando di riportare movimentazione. Sui lavori pubblici abbiamo molti interventi in programma; gli operatori dell’urbanistica ci stanno dando una mano. Anche sulla moobilità stiamo lavorando per cercare di creare nuovi spazi. Questo progetto ci metterà a dura prova: rendere la città più green (parcheggi al di fuori della città).

Il Bum ci sarebbe costato circa 40 mila euro quest’anno. Ho deciso di digitalizzarlo e nell’arco di una settimana siamo riusciti a crearlo, portando un risparmio di circa 20 mila euro. I costi della carta sono aumentati vertiginosamente, e abbiamo deciso di creare un prodotto con notizie giornaliere”.

ORE 10.30 – Il consigliere Fabrizio Capriotti commenta: “Il programma di mandato è stato costruito insieme. Crediamo nel programma e stiamo lottando per portarlo in auge. Si deve partire dalle fondamenta per rendere la nostra città decorosa; è fondamentale che la città sia accogliente. Stiamo studiando per la realizzazione di nuove possibilità di parcheggio, di bus navetta scambiatori. Bisogna ritrovare quel ruolo che San Benedetto ha perso negli anni. Il valore aggiunto della nostra città era che tutti gli abitanti dei comuni limitrofi venivano a San Benedetto. Se non si fa sistema con gli altri Comuni, lo sviluppo del turismo sarà limitato. Dobbiamo copiare da chi è più bravo di noi.

Ore 10.39 – La consigliera Annalisa Marchegiani incalza: “Ringrazio il sindaco per la disamina, però raccolgo subito l’invito che ci fa a vigilare. Dopo un’attenta lettura delle 16 pagine del programma di mandato, corre l’obbligo di chiedervi quale sia la differenza con un programma elettorale. In un programma di mandato è necessario dire cosa fare e con quali risorse. Io qui vedo solo propaganda, come se fossimo in campagna elettorale. Prendo l’esempio dell’ospedale. Sarebbe ora di iniziare a dire dove vogliamo farlo questo ospedale, c’è la zona vicina al campo d’atletica, c’è l’area Brancadoro. Ecco questi sono alcuni esempi di cose concrete che dovrebbero essere scritte nel programma di mandato, che tuttavia non vedo. C’è sempre il modo di raccogliere i fondi. Si potrebbe pensare alla realizzazione di un parcheggio multipiano. La priorità di questa amministrazione è la pianificazione, ma devo dire che è singolare che si porti in consiglio una variazione della pianta organica già approvata il 14 dicembre. Credo che si debba avere rispetto del Consiglio comunale. Tornando alle linee programmatiche, per pianificare occorre dire cosa si intende fare e quali sono le risorse disponibili, altrimenti si crea confusione. Se la priorità è pianificare, l’amministrazione penso che abbia fatto un’attività preventiva socio-economica. Se non si conosce la nostra città, parlare di pianificazione mi pare azzardato. La prima priorità deve essere la conoscenza”.

ORE 10.51 – Il consigliere Traini replica: “Ho ascoltato le parole del sindaco sulla presentazione delle linee programmatiche, e penso che lascino un po’ a desiderare. C’è poca completezza: il documento presentato da il la all’azione amministrativa, ma è chiaro che oltre ad essere discusso presenta il carattere della genericità su molti aspetti. Ad esempio, sulle opere pubbliche si parla di marciapiedi e riqualificazione della zona nord di Via Montebello, ma non si comprende bene la locazione, l’estensione, la misura; bisogna dare qualche elemento in più.

ORE 11.06 – Il consigliere Gino Micozzi aggiunge: “Controbatto alla dottoressa Marchegiani su alcuni punti della sanità. Non abbiamo ancora trovato un’area per la realizzazione del nuovo ospedale. Vi invito a cercare delle aree di entità idonea”.

ORE 11.14 – La consigliera Aurora Bottiglieri sottolinea: “Con la presentazione del mandato l’amministrazione entra nel vivo della sua attività. Il programma di mandato assomiglia molto ad un programma elettorale. Sono contenta perché entriamo nel vivo delle attività, con tante promesse che ci sono state fatte. Adesso avete la piena responsabilità di quello che avete promesso”.

ORE 11.24 – Il consigliere Simone De Vecchis risponde alla minoranza: “Gli standard dati dal governo sono del 30% dei posti rispetto ai residenti, ad oggi siamo al 14%. Il consigliere Traini parlava della poca concretezza, ma sono andato a rivedere il programma di mandato della passata amministrazione. L’amministrazione Piunti è stata molta coerente: nel programma di mandato non c’era scritto niente e coerentemente non è stato fatto niente. Parlare di poca concretezza è abbastanza surreale.

ORE 11.31 – Prende la parola la consigliera Emanuela Carboni: “Parlando di Villa Rambelli il sindaco di averla trovata in condizioni disastrose, ma non sa in che stato era ridotta prima del nostro intervento. Tanti sono i buoni propositi del programma di mandato, ma adesso bisogna trasformarli in azioni concrete. Ho raccolto molte lamentale riguardo l’aumento dei buoni mensa. Un altro aspetto che vorrei far presente è la segnalazione di persone che trovano difficoltà nell’ottenere i contributi economici post-pandemici”.

ORE 11.38 – Il consigliere Canducci si rivolge al sindaco: “Il nostro ruolo di opposizione tende ad accogliere il suo invito alla collaborazione. Non proponiamo di fare un ospedale all’area Brancadoro; diciamo semplicemente che nel programma è scritto della realizzazione di un nuovo ospedale, ma non vi è riportato il sito. Mi fa piacere che i suoi consiglieri di maggioranza abbiano risposto ai consiglieri di minoranza. Sposiamo la tesi del meno privato e più pubblico degli asili nido. Il programma di mandato, però, non è calato sulla città, senza un’attuazione del piano del porto e del piano per il Ballarin. Non c’è una riga sui cantieri che hanno bisogno di spazi. Le avevo detto che le mettevo a disposizione del mio programma, e lei può prenderne spunto. Il nostro programma è in regalo, perché questo non basta. Concentratevi meglio, aggiungete le cose dette in campagna elettorale ed integratele con gli elementi necessari”.

ORE 11.50 – Luciana Barlozzi risponde a Canducci: “Non abbiamo bisogno del suo programma. In questo programma hanno partecipato, oltre ai candidati, 15o tecnici professionisti. Stiamo partecipando tutti in maniera estremamente attiva. Le liste a noi collegate stanno lavorando attivamente con la nostra giunta, formata da persone disponibilissime e in gamba. Sono fiera di loro e del nostro sindaco che ci coinvolge sempre”.

ORE 11.54 – Lorenzo Marinangeli afferma: “Il nuovo ospedale sarà nuovo, ma quanto e in quali aspetti? Le persone rimangono in dubbio sulle novità. Nel mandato occorrerebbe maggiore precisione”.

ORE 11.29 – Il consigliere Novelli dibatte: “Risolvere i problemi e i bisogni degli ultimi della nostra città deve essere la nostra priorità, come più volte ha affermato il sindaco Spazzafumo”.

ORE 12.01 – Il consigliere Bagalini critica: “Tutte le amministrazioni comunali parlando di bilancio partecipato. Spero che sappiate fare di meglio. Ho notato la vostra intenzione di coinvolgere i cittadini nella gestione dei luoghi pubblici e dei parchi comunali. Sulla sicurezza, mi soffermo sulla delocalizzazione della movida nei luoghi abitati. Ci riuscirete? Riguardo urbanistica e lavori pubblici, ho notato una possibile contraddizione tra parte specifica e parte generale. Avete o no intenzione di fare il nuovo piano regolatore?”

ORE 12.07 – La consigliera di maggiornanza Elena Piunti ricorda: “Mi interessa di premere l’invito alla garanzie di diritti, sostegno e rassicurazioni ai cittadini. Dinamismo, lavoro e sforzo comune in questi tre mesi sono stati propri di questa amministrazione. Tutto è migliorabile, e noi stessi siamo aperti alle griglie costruttive dell’opposizione”.

ORE 12.11 – Il consigliere Pasqualino Piunti tuona: “La mancanza di idee e strategie è proprio di questo programma. Ogni intervento è stato ricondotto alla passata amministrazione, e ciò indica che non ci sono argomenti. Avete solo parlato del passato, e non è questo il modo per far diventare San Benedetto luccicante. Credo che il programma della passata amministrazione fosse serio. Tra il programma elettorale e quello di mandato ci sono evidenti differenze. Le cose non bisogna scriverle, le cose bisogna farle. Governare la macchina sambenedettese è difficile, ed avete tutta la nostra comprensione. Il programma è un elenco di buone intenzione senza indicazioni sulla sua realizzazione. Invece di guardare avanti state ponendo lo sguardo sullo specchietto retrovisore.

ORE 12.25 – Interviene il consigliere Umberto Pasquali: “Noi stiamo lavorando con un gruppo di lavoro, perché è da 90 anni che la città di San Benedetto è ferma e fuori dal gioco. Stiamo collaborando con tecnici di Torino per una fotografia sullo sviluppo futuro della città, ma non pubblicizziamo questo progetto. Stiamo lavorando sul porto mettendo sù una squadra con Angelini, Torquati, Del Zompo e Fiscaletti. Stiamo lavorando per dare una caratterizzazione al porto di San Benedetto. Il programma non è vuoto: aspettiamo solo di fare le cose nel miglior modo possibile. Se saremo in grado di rispettare il programma San Benedetto tornerà ad avere il posto che merita. Più ci stimolate e meglio è, ma di lavoro ce n’è già tanto”.

ORE 12.31 – Prende la parola il consigliere Gaetani di maggioranza: “Questa è la prima amministrazione che si insedia nell’era del Pnrr. Non voglio difendere il sindaco, ma essendo io imprenditore capisco le problematiche. Il buon dottore è quello che trova la medicina, non quello che trova la malattia”.

ORE 12.40 – Il consigliere De Vecchis aggiunge: “Grandi investimenti su Villa Rambelli non li ho visti. C’è un grande lavoro di partecipazione e compartecipazione da fare, sul dove ci sono finanziamenti e come si possono sfruttare. Alla fine, a prescindere dai problemi elettorali, conterà quello che sarà fatto e realizzato. Prima di indicare una locazione per il nuovo ospedale aspettiamo Saltamartini che ci comunichi quali azioni potranno essere fatte. Per farvi capire le potenzialità del Pnrr, ci siamo ritrovati di fronte un assessore con delle comunicazioni sulla parte tecnica dell’Asur.

ORE 12.59 – L’assessore Gabrielli chiarisce: “Procederemo con la revisione del Pnrr. Lo faremo, spero, con la nuova legge regionale. L’intenzione è quella di presentarla a giugno con modalità capaci di restringere in circa 30 articoli una grande opera. Chiarisco il discorso sui 3 livelli della pianificazione: ipercomunale (interazioni con le realtà circostanti), comunale (pianificazione nel territorio del piano regolatore) e piano di quartiere (discorso delle varianti, con il problema di riportarle all’interno dello schema generale del Pnrr). La differenza tra le varianti presentate negli ultimi anni e quelle di questa amministrazione è che prima non c’era un’idea di governo del territorio e caratterizzata dall’assenza di una visione di insieme”.

ORE 13.10 – Parola all’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni: “Visto che il tema del sociale è stato parecchio dibattuto, è stato istituito il tavolo Povertà, per quanto riguarda il discorso case popolari, è un problema grosso a cui stiamo cercando di mettere mano”.

ORE 13.18 – La risposta del sindaco Antonio Spazzafumo: “Nel momento in cui mi sono insediato ho chiesto l’aiuto di tutti i miei consiglieri per mettere mano al disastro che abbiamo trovato. Caro ex sindaco, lei mi dà del principiante, eppure ha perso contro di me. Evidentemente non sono così sprovveduto. In campagna elettorale non abbiamo mai fatto slogan, è per questo che trovate tutto nel programma di mandato per filo e per segno. Forse non siete abituati a queste cose, forse eravate abituati a non mantenere le promesse. La mia formazione mi ha portato ad avere un orizzonte, senza mai guardare al passato. Non siete riusciti nemmeno a risolvere il problema della sporcizia e dei topi al centro di San Benedetto, il vicesindaco Capriotti ha risolto il problema nel giro di una settimana. Io non faccio il politico di professione, se non porto a compimento ciò che ho scritto nel mio programma me ne vado, non mi ripresenterò come qualcuno qui dentro, che vedo ancora davanti a me. La dignità passa anche per queste cose. Villa Rambelli? Io mi sono sporcato le scarpe di fango per andare a vedere com’era la situazione e per valorizzarla. Caro Traini, io so che devi difendere la tua giunta precedente, ma ti ricordo che l’hai abbandonata perchè evidentemente non era granchè. Io non faccio proclami, aspetto i fatti”.

ORE 13.34 Dichiarazione di voto, con chiusura sarcastica, da parte di Pasqualino Piunti: “L’intervento del sindaco non ha fatto altro che confermare il fatto che si guarda solo al passato, criticando noi, anzichè guardare avanti e dare risposte. Principiante non è un’offesa, ma dalla sua replica si evince che è uno sprovveduto. Abbiamo finalmente avuto una risposta politica e amministrativa su quanto fatto nei primi 100 giorni: sono stati scacciati i topi”.

ORE 13.45 – E’ il momento del voto: 15 favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto. Il consiglio approva il programma di mandato.

Il consiglio comunale riprende dopo la pausa pranzo

ORE 14.40 Si passa al successivo ordine del giorno: il riconoscimento del debito fuori bilancio di 975 euro a seguito di sentenza del Consiglio di Stato relativa alle spese sostenute fino al 2015 dall’ente per il funzionamento e la manutenzione degli uffici giudiziari.

ORE 14.50 L’Assessore Domenico Pellei, riguardo l’ordine del giorno relativo al bilancio della C.I.I.P. s.p.a. esaminato dall’assemblea dei Comuni soci del 28 gennaio scorso: “Accolgo gli interventi della minoranza, ma mi preme fare alcuni precisazioni. L’acqua marrone è data dall’alta pressione dell’acqua che rimuove le sostanze dalle tubature, accadde d’estate col forte caldo. Per garantire la continuità del servizio idrico estivo sulla costa, qualche sindaco della vallata ha detto che doveva subire la chiusura notturna dell’acqua. E’ una situazione d’emergenza, anche la prossima estate sarà così. Non ci sono precipitazioni e in montagna non c’è la neve. La Ciip ha ben chiare queste problematiche”.

ORE 15.00 Con 16 favorevoli, 8 astenuti e 0 contrari, il consiglio approva l’immediata eseguibilità.

ORE 15.05 L’assessore Laura Camaioni, presenta il successivo ordine del giorno: la nomina di due rappresentanti del Consiglio comunale nella commissione del mercato ittico all’ingrosso.

ORE 15.15 Eletti Novelli Domenico per la maggioranza e Lorenzo Marinangeli per la minoranza.

ORE 15.20 Parola al vicesindaco Capriotti per l’ordine del giorno sull’adesione del Comune di San Benedetto del Tronto al nuovo patto dei sindaci per il clima e l’energia in forma congiunta con i Comuni di Cupra Marittima, Grottammare e Monteprandone: “Questa delibera è volta a ridurre i cambiamenti climatici – dichiara il vicesindaco – l’impegno è di tutta la Riviera delle Palme, per raggiungere la neutralità entro il 2050. Per raggiungere i nostri obiettivi serviranno scadenze e piani di azione. Il sindaco sottoscriverà l’impegno formale, San Benedetto sarà comune referente anche per i limitrofi Grottammare Cupra e Monteprandone. E’ un primo passo per una politica territoriale, mi auguro che la votiate”.

ORE 15.23 La consigliera Sabrina Merli, fa eco al vicesindaco: “L’adesione all’iniziativa Patto dei Sindaci sancisce la consapevolezza dell’importanza della coesione tra i comuni, nell’ottica del bene del pianeta e della neutralità climatica”.

ORE 15.33 Mozione approvata all’unanimità da tutti e 24 i consiglieri.

ORE 15.36 Il vicesindaco Capriotti presenta l’ordine del giorno relativo all’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, in materia di gestione degli appalti. Con 16 favorevoli, 8 astenuti e 0 contrari, il consiglio approva.

ORE 15.45 Parola alla consigliera Barlocci, per l’ordine del giorno sulla decretazione della Commissione consiliare sullo stadio. Luciana Barlocci: “Parto da una premessa. Nel giungo del 2020, il cantante italo-argentino Serafino, decide di mettere mano al manto erboso dello stadio di 590 mila euro. Si sceglie un terreno ibrido, di un’azienda del nord, la Powergrass. Si sarebbe dovuta fare una nuova delibera per l’allungamento della fidejussione, che non c’è stata. Il 24 agosto, la Samb pubblica le foto del manto erboso con i lavori in corso. Serafino, per la sua intraprendenza, è stato visto come un salvatore e l’entusiasmo era a mille, visti anche i calciatori come Botta e Maxi Lopez che ha acquistato. Ma a febbraio, qualche giornalista inizia a raccogliere le voci sugli stipendi non pagati, poche settimane dopo tutto viene confermato. In città iniziano dubbi e malumori, poi ci si chiede di chi è il manto erboso del Riviera. Il 3 maggio 2021 la Samb viene dichiarata fallita. A questo punto la Powergrass chiede all’ente la parte restante non pagata da Serafino. A iniziativa del consiglio comunale, vista la situazione gravissima, si decide per una commissione d’indagine. Questa commissione è stata presieduta dall’attuale assessore Bruno Gabrielli, portò alla secretazione del consiglio comunale. L’assessore Gabrielli, non ha voluto la secretazione degli atti, bensì degli incontri per tutelare la privacy delle persone che hanno dato il proprio apporto. Io ho fatto l’accesso agli atti a novembre, è strano che sembra che tutti sappiano il contenuto della commissione d’indagine. Ricordo che l’accesso agli atti è possibile a tutti coloro che hanno interesse nella questione, quindi quando chi dice che la Powergrass non può accedervi dice una menzogna. Il 5 agosto la commissione viene secretata, nonostante non si parlasse di stupri o atti di pedofilia. Il dottor Rosati ha dato il suo parere, ma è il consiglio comunale che avrebbe potuto decidere se secretare o no. Nonostante ciò si è deciso di non far sapere nulla ai giornalisti e ai cittadini, senza nemmeno una votazione. La città, non ha potuto sapere le vicende di un bene comune come lo stadio, che i cittadini pagheranno di tasca propria. Ciò che più mi rammarica è che noi consiglieri eletti dovremmo essere la tutela e la garanzia, qui deve vigere la trasparenza”.

ORE 16.00 Il consigliere di minoranza Traini risponde alla mozione di Barlocci: “Parliamo di una vicenda che è in tribunale, ciò dovrebbe indurci ad evitare la divulgazione. Ogni singolo consigliere può accedere al fascicolo. C’è stato un parere da parte del vicesegretario, in cui viene detto che in caso di questioni private si può ricorrere alla secretazione. Giusto il richiamo alla trasparenza, ma in questa precisa fase storica, ritengo che non vadano pubblicati. Visto che a breve verrà nominato il nuovo commissario generale, propongo di rinviare la mozione”.

ORE 16.03 Canducci: “Chiediamo conto a Rosati, dato che il 5 agosto era presente”.

ORE 16.05 Rosati: “Il dottor Chiarini mi chiese un parere, io risposi che andava secretata per due motivi. Il primo è il regolamento del consiglio comunale e per tutelare gli interessi del comune visto che c’era in agguato un contenzioso che poi effettivamente si è attivato. A me è stato chiesto un parere, che però è solo consultivo”.

ORE 16.08 Canducci: “Prendo atto della risposta, ma non la condivido in quanto considero questa questione come una delle pagine più scure e tristi della scorsa maggioranza. In base alla poltrona su cui alcuni si siedono, il colore cambia da bianco a nero e questo non è accettabile. Mi auguro che non ci sia un danno economico troppo ingente, sarebbe un problema serissimo per il nostro bilancio. C’è stata superficialità, che troppe volte ruota attorno alle vicende della Sambenedettese, società privata e bene pubblico”.

ORE 16.16 De Vecchis tuona contro l’opposizione: “Sapete la differenza tra un bene pubblico e uno privato? Vi rendete conto che dobbiamo tutelare l’interesse dei cittadini? Vi andrebbe bene se oggi noi, che siamo la maggioranza, ci mettessimo a secretare gli atti di interesse pubblico? Evidentemente avete qualcosa da nascondere. In qualsiasi consiglio comunale uno di noi può uscire di senno ed iniziare a raccontare questione personali, ma questo non significa che dobbiamo secretare ogni consiglio comunale. Conoscete le basi dell’amminstrazione pubblica? Qui ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Vergognatevi, avete negato i diritti”.

ORE 16.30 Il consiglio comunale è sospeso per 10 minuti per consentire un colloquio tra i capi gruppo per l’emendamento sulla delibera.

ORE 16.40 La seduta riprende. Luciana Barlocci: “Prima di andare al voto voglio fare un appello a tutti i consiglieri. So che dal punto di vista morale è difficile, ma dobbiamo tenere conto che non stiamo agendo su una questione di casa nostra, bensì di tutta la città. Chi ha votato per la secretazione, deve ridare dignità a questa città”.

ORE 16.45 Piunti esprime la sua dichiarazione di voto: “Voglio far emergere due considerazioni. La prima è che il consiglio comunale non ha secretato nulla. La seconda è che se la maggioranza avesse voluto nascondere qualcosa, non avrebbe attivato la commissione d’indagine. Non abbiamo nulla da nascondere. Un’amministrazione comunale deve essa stessa rispettare le regole, a quel tempo la regola era di secretare”.

ORE 16.48 Paolo Canducci e Simone De Vecchis esprimono la loro dichiarazione di voto favorevole: “E’ stato il consiglio comunale a decidere di secretare, oggi allo stesso modo può decidere di pubblicare gli atti, dato che è sovrano”.

ORE 16.53 Interviene il sindaco Spazzafumo: “L’ex sindaco parla sempre col motto vorrei ma non posso. Lei rimane sempre nel limbo, come sulla questione dell’ospedale ed i cittadini se ne sono accorti non riconfermandola. Per 5 anni è stato nell’oblio”.

ORE 16.55 Si va ai voti, dopo un lungo ed acceso dibattito. Con 18 favorevoli e 6 contrari, il consiglio approva la mozione e la sua immediata eseguibilità, essendo una questione urgente.

ORE 17 Si passa al punto successivo: la mozione dei consiglieri Canducci e Marchegiani relativa al complesso operativo a terra per la piccola pesca locale e ai criteri di assegnazione dei nuovi box: “Voglio sottolineare che il bando che ha portato a compimento il finanziamento per i nuovi box, risale al 2016, quando c’era Piunti. Nella lettera del Cogepa si nota la volontà di sostenere gli operatori. Ad essi è sempre stato detto che il nuovo villaggio sarebbe spettato a loro. Il comune deve rispettare gli accordi presi. Chi sbaglia paga, il sindaco tiene alla pesca e deve dimostrarlo, per evitare delle conseguenze spiacevoli”.

ORE 17:30 Capriotti: “Quella che doveva essere la porta della città, è diventata un vero e proprio tappo. Noi stiamo cercando di risolvere i problemi creati dal comportamento delle passate amministrazioni. Gli interlocutori principali non sono i consorzi o gli enti, ma gli operatori della piccola pesca. Loro sono i soggetti privilegiati di questo bando, possono anche associarsi in consorzi. Io le promesse le ho mantenute, è la scorsa amministrazione che non ha voluto spendere tempo per fare la bozza di regolamento”.

ORE 17.45 Canducci: “Per un quarto d’ora ha detto solo imprecisioni. Noi non ci possiamo sostituire ai funzionari, ma l’obiettivo è o non è ricollocare gli operatori che hanno i requisiti? Dal suo intervento, vicesindaco, non si capisce. Non stiamo parlando del Buozzi o del Niwa, bensì di persone che si occupano di un lavoro umile, non possiamo chiedergli 10 mila euro al mese. Veniamogli incontro con il canone. Noi non vogliamo fare polemiche, vogliamo collaborare. Riproporremo la mozione, dopo ulteriori approfondimenti”.

ORE 17.55 Ritirata la mozione sulla sanità.

ORE 18.00 Finisce qui il consiglio comunale del 12 febbraio.

