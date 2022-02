SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara di domenica contro il Fiuggi, la Samb continua ad allenarsi per preparare al meglio la gara. Nella giornata odierna, è stato intervistato una delle colonne della difesa rossoblu, Diego Conson. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conson: “Ci aspetta una partita difficile, sono terzi in classifica e nel mercato invernale hanno perso dei giocatori importanti, e per fortuna alcuni li abbiamo noi. Hanno un allenatore bravo e hanno dimostrato buone cose. Dobbiamo stare concentrati e in settimana abbiamo preparato la partita come tutte le altre. Ci aspetta un trittico di partite al “Riviera delle Palme”, dobbiamo raccogliere più punti possibili e uscire dalla zona bassa della classifica. Domenica abbiamo fatto un’altra partita senza subire gol e a noi difensori fa piacere, il merito è anche degli attaccanti e dei centrocampisti che ci aiutano in fase di schermo, di rottura e di pressing. Il merito è anche del mister che ci fa provare i movimenti della difesa, più passa il tempo e più ci capiamo meglio. Sono tornato per la terza volta a San Benedetto ma come ho già detto darò il massimo impegno per questi colori, per la società ambiziosa e soprattutto per la gente che ci segue”.

