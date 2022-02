SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro la Recanatese, i rossoblu affronteranno l’Atletico Terme Fiuggi, domenica 13 febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”.

Lo scorso anno i laziali hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F dove hanno ottenuto la salvezza posizionandosi al 14° posto con 40 punti.

Nella stagione in corso la formazione di Romondini è posizionata al 3° posto con 35 punti. Dalla ripresa del campionato la squadra ha conquistato 6 punti vincendo due trasferte con Castelfidardo e Notaresco. Nella scorsa giornata è arrivata la prima sconfitta casalinga contro il Chieti per 1-2, che si sta rivelando la squadra più in forma in questo momento.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 11 vittorie 2 pareggi e 6 sconfitte. I laziali hanno disputato 8 incontri in trasferta fino ad oggi, ed hanno raccolto 16 punti vincendo ben 5 partite.

Sono 28 i gol fatti e 21 quelli subiti e con questi data alla mano l’Atletico Terme Fiuggi è il 4° attacco più prolifico del girone e l’8° squadra ad aver subito meno gol fino ad oggi.

Inoltre nel gruppo squadra ci sono due ex Samb, parliamo di Ludovico Rocchi e Alessandro Montesi, terzino che ha conquistato la promozione in Serie C con i rossoblu nel 2015-2016. D’altro canto nei rossoblu sono presenti due ex dell’Atletico Terme Fiuggi: Luka Tomas e Ameth Fall che hanno iniziato la prima parte della stagione tra le fila dei laziali.

Giocatori da tenere d’occhio: Sowe Musa Balla, ala sinistra classe 1995, che sta disputando una buona stagione fino ad oggi. Il gambiano passato anche tra le file del Parma nel 2015-2016, arriva da quattro buone stagioni di Serie D con la Vibonese (8 gol), Gela (7 gol), Turris (5 gol) e Monterosi (6 gol). Nella stagione in corso ha realizzato 4 gol: uno nel pareggio 1-1 contro il Castelnuovo Vomano, uno nella vittoria per 1-3 contro il Castelfidardo e una doppietta decisiva nella vittoria per 0-2 con il Notaresco.

