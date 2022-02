La programmazione dall’ 11 al 15 febbraio

UN EROE di Asghar Farhadi (FR 2021, 127′)

Rahim è in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di ripagare. Durante un congedo, cerca di convincere il creditore a ritirare la denuncia. Ma non va come previsto.

venerdì 11/2 ore 19,00

sabato 12/2 ore 21,15

Domenica 13/2 ore 18,15-21,15

Lunedì 14/2 ore 21,15 * -versione originale in arabo sottoti, in italiano