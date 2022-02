Tre vittorie consecutive e ottava posizione in campionato per la formazione di mister Lucarelli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sente odore di vetta il Porto d’Ascoli.

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Castelfidardo, ottenuta grazie alla rete di Spagna nell’ultimo quarto di gara, il Porto d’Ascoli andrà a far visita al Chieti nella 20° giornata di campionato.

Gli abruzzesi si trovano in un momento di forma smagliante: ottavo posto in classifica con 27 punti e soprattutto tre vittorie consecutive, e non contro avversari di piccola portata: i biancoverdi, infatti, hanno sconfitto Recanatese, Nereto e, proprio nella giornata di ieri, anche il Fiuggi (1-2 in trasferta). Oltre al merito complessivo della squadra che in queste ultime giornate sta esprimendo un ottimo calcio riuscendo ad imporre il loro gioco, gran parte di questi risultati si devono al lavoro svolto da mister Lucarelli e al loro bomber, Luca Fabrizi.

Classe 1998, la punta centrale del Chieti è a quota 10 reti in campionato, di cui la metà segnate nelle ultime 4 giornate; un periodo eccezionale per l’ex Castelnuovo che con la sua qualità sta trainando il Chieti verso la zona play-off, da cui i biancoverdi distano soli quattro punti.

Probabile formazione Chieti (4-3-3): Forti, Chiacchia, Siragusa, Mele, Bassini, Pietrantonio, Di Mino, Mariani, Ventola, Fabrizi, Orlando (All. Lucarelli).

Sarà una sfida interessantissima quella tra Chieti e Porto d’Ascoli, con entrambe le formazioni che vorranno dare continuità ai loro risultati e in cui certamente quello che non mancherà sarà lo spettacolo.

