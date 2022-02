MONTEPRANDONE – Riprende l’attività culturale dell’associazione “Alchimie d’arte“. Il nuovo incontro, sabato 26 febbraio alle ore 17.00 presso la nuova sala riunioni di Monteprandone, in piazza dell’Unità, sarà con Maurizio Serafini e il suo libro “Per fortuna ci siamo persi, l’arte del viaggio imprevedibile”, il primo dei due appuntamenti che avranno per tema il viaggio. Dialogheranno con l’autore Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, e Enrica Consorti, dirigente responsabile artistica di Alchimie d’Arte. La voce recitante sarà quella dell’attrice Sonia Burini; verranno esposti i dipinti di Laura Nardinocchi.

Maurizio Serafini è una guida escursionistica e ambientale, ha esplorato il mondo e i suoi amati Appennini. Cantautore e musicista, porta la musica in cammino e il cammino in musica. Insieme a Luciano Monceri, ha ideato e cura il Celtic Festival ed è autore della guida “Il cammino Francescano della Marca” pubblicata da Terre di mezzo Editore.

“Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi e artisti per attraversare il Sahara, affrontare pirati malesi e isole proibite in preda a reminiscenze salgariane, oppure realizzare un fotoromanzo satirico durante una spedizione in Himalaya, Maurizio è pronto a godersi gli imprevisti. Le storie surreali e verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada segnata, e con un pizzico di azzardo e di poesia ci offre un inno allo spirito libero, e un po’ folle, del viaggiatore.” (IBS). Non c’è luogo che Maurizio Serafini non abbia esplorato, dai deserti libici al Sahara, dalle catene montuose dell’Himalaya al Marocco e alla Birmania. La sua è una vita avventurosa fatta di ricordi, una vita fuori dall’ordinario, spesso messa a rischio dalla sua sete di avventura.

Tratto dall’introduzione.

“ In Turchia, con un’amica che seguiva pedissequamente le indicazioni contenute nella sua preziosa guida, mi resi conto che ci stavamo perdendo l’anima del Paese. Non era l’esperienza di scoperta e di arricchimento che avremmo voluto. Così, sotto i suoi occhi increduli, gettai il libro dal finestrino dell’auto in corsa. Lei stessa, a posteriori, dovette riconoscere che da quel momento cominciò il vero viaggio, quello sospeso tra realtà e sogno, quello unico e irripetibile, quello dell’avventura viva e fulgida che torna a casa con te”.

L’Ingresso è gratuito, ma con prenotazione. Sono obbligatori il super green pass e la mascherina.

Per prenotazioni: whatsapp o tel. 328 5546583

L’ appuntamento seguente sarà sabato 5 marzo alle ore 17,00.

