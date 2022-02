SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 10 febbraio, dalla Picenambiente.

Con la presente si comunica che con l’emissione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche numero 1 del 9.2.2022 dal 10.2.2022 sono modificate le modalità di raccolta e gestione della raccolta di rifiuti da soggetti positivi o in quarantena Covid e pertanto dal 10.2.2022 in aderenza a quanto in ivi contenuto ciascun soggetto interessato è tenuto ad attenersi al nuovo regime.

In particolare si segnala che è stato abolito l’obbligo in capo al Comune di comunicazione alla PicenAmbiente Spa dei nominativi da contattare e attivare una raccolta domiciliare specifica e conseguentemente la PicenAmbiente Spa non provvederà più a contattare gli utenti per l’attivazione del servizio di ritiro dedicato.

La nuova disciplina prevede sinteticamente (art. 1)

che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione e da strutture socio sanitarie in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per SARS-CoV-2, dovranno essere conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata,secondo le modalità previste dal gestore dell’area di riferimento, cioè verranno conferiti nell’ambito del circuito di raccolta dell’indifferenziato ordinario in essere per ogni zona/comune . che sta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive a SARS-CoV-2 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l’assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per la richiesta di attivazione del servizio, in tali dimostrate eccezioni, da parte degli utenti alla PicenAmbiente sono le seguenti:

Richiesta da inviare a mezzo email all’indirizzo [email protected] iente.it

iente.it Richiesta da inviare SOLO a mezzo messaggio SMS – WhatApp al numero dedicato 335.1878000

che i rifiuti dovranno essere confezionati dagli utenti per il conferimento utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l’altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi; che i rifiuti siano conferiti e gestiti presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB a condizione che sia garantita l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico: la PicenAmbiente Spa aveva già adeguato l’impianto TMB di Relluce alle suddette prescrizioni e pertanto saranno conferiti presso il suddetto impianto. che PicenAmbiente dovrà provvedere ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini;

Si conferma infine che per tutti gli altri utenti (non in quarantena) i rifiuti indifferenziati e i rifiuti differenziati siano conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le ordinarie modalità.

La PicenAmbiente Spa, nell’ambito delle incombenze assegnatele dall’Ordinanza in oggetto provvederà, fin dalla giornata di domani a rendere noto agli utenti delle nuove modalità di raccolta con comunicazioni a mezzo stampa, a mezzo social sul proprio sito Internet agli utenti, diffondendo uno specifico depliants informativo che si allega alla presente.

