Massimo Ranieri sbarca a San Benedetto. Dopo il grande successo del precedente tour, sold out in tutte le date, Massimo Ranieri riparte per una nuova tournèe che lo vedrà sui palchi dei teatri delle principali città italiane. È reduce dal Festival di Sanremo 2022 dove, con il brano “Lettera di là dal mare”, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, assegnato dalla Sala Stampa.

Il tour farà tappa al Palariviera di San Benedetto del Tronto il 21 gennaio 2023, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Alhena Entertainment. Organizzazione generale del tour, Marco De Antoniis.

Biglietti in vendita dal 10 febbraio sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e presso le relative rivendite autorizzate.

Di seguito i prezzi:

Poltronissima Sett. Gold: 75 euro

Poltronissima Settore A: 67 euro

Poltrona Settore B: 58 euro

Poltrona Settore C: 46 euro

Disabili: 46 euro

