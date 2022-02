Tutti i dettagli dall’Arma, accertamenti compiuti nei giorni scorsi sulle strade del territorio e non solo

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire la sicurezza dei cittadini nella Val Vibrata.

Nella giornata di ieri, oltre ai consueti servizi per il rispetto delle normative anti-Covid

i militari hanno effettuato diverse operazioni di servizio nel corso delle quali hanno arrestato due individui e ne hanno denunciati altri tre.

Nella mattinata i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata, al termine di accurate verifiche,

hanno deferito due individui del posto: un trentacinquenne ed un trentunenne.

I Carabinieri hanno accertato che i due uomini, entrambi tifosi accaniti della locale squadra

di calcio, sebbene sottoposti a Daspo (divieto di assistere alle competizioni sportive) dal

2020, la scorsa domenica si erano recati allo Stadio Comunale per assistere alla partita tra la Nuova Santegidiese ed il Fontanelle.

Sempre in mattinata i Carabinieri di Sant’Egidio hanno deferito alla locale Procura un trentacinquenne di Sant’Omero. L’uomo, poco prima, si era schiantato con la sua

autovettura contro un palo della segnaletica stradale mentre percorreva la Sp1. Lo stesso,

fortunatamente rimasto illeso dopo l’impatto, è tuttavia risultato positivo all’alcool test

effettuato dai militari intervenuti sul posto. Al predetto è stata ritirata la patente di

guida.

Nel pomeriggio gli stessi militari di Sant’Egidio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pescara a carico di un trentenne

pregiudicato del luogo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo è scaturito dai mirati controlli effettuati negli ultimi giorni dai

Carabinieri della Stazione, i quali avevano accertato numerose violazioni (tra cui anche

alcune evasioni) della misura degli arresti domiciliari. Per il predetto si sono quindi aperte le porte del carcere di Lanciano.

Infine, in serata, i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, in seguito a mirato servizio

antidroga, hanno tratto in arresto una donna di Martinsicuro: una cinquantenne con

precedenti di polizia.

La predetta è stata colta in flagranza dai militari mentre stava cedendo

alcune dosi di eroina ad un giovane tossicodipendente giunto appositamente da San Benedetto del Tronto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire a casa della donna un piccolo laboratorio artigianale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente, nonché altre dosi pronte di eroina, cocaina e metadone.

Al termine delle operazioni la donna è stata quindi collocata agli arresti domiciliari e

stamane sarà processata con rito direttissimo presso il Tribunale di Teramo.

