SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti in casa rossoblu in vista della gara di domenica 13 febbraio contro l’Atletico Terme Fiuggi. Inizio della seduta odierna in palestra per i rossoblù, proseguita in campo con un attivazione tecnica e coordinativa. Parte centrale dedicata alla forza specifica e prevenzione sul campo e al termine navette e cambi direzione divisi per ruoli. A chiudere l’allenamento una partita su campo ridotto.

Dopo l’allenamento odierno è stato intervistato Lorenzo Alboni, protagonista della vittoria con la Recanatese con un gol. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alboni: “È stata una grande emozione segnare contro la Recanatese soprattutto perché è valso i tre punti per la squadra, lo dedico alla mia famiglia per tutti i sacrifici che fanno per me e per essermi vicino nei momenti di difficoltà. Sto cercando di recuperare dalla distorsione dopo uno scontro con un giocatore, con l’aiuto del fisioterapista per cercare di essere disponibile per domenica e pare dare una mano ai miei compagni. Il rapporto con i miei compagni è bellissimo sia con gli under che con i più grandi, stiamo creando un bel gruppo. Lo staff ci è sempre vicino e anche la società ci permette di rendere al massimo in qualsiasi situazione. Atletico Terme Fiuggi? La classifica dice che è al terzo posto, ma indipendentemente dalla classifica vogliamo portare a casa i tre punti. Obiettivi personali? Far risalire la Samb dove merita, per il futuro ho grandi sogni e spero di poterli realizzare”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.