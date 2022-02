SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 4 febbraio la quattordicesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Dopo la ripresa del campionato sconfitta per le tre squadre della Riviera. Cade in trasferta presso il Palasport “Vannicola”, San Benedetto City che si è visto sconfitto per 7-5 dalla capolista Offida C5, a pari merito con L’Altro Sport. Per la formazione di Alesi a segno Bastianelli, Castelli, De Carolis e Catania doppietta. Rossoblu che rimangono al 9° posto a 12 punti.

Perde in trasferta anche Sordapicena presso la Palestra Comunale di Ancarano, dove Truentin Lama ha conquistato i tre punti vincendo per 4-1. Per la formazione di Merlini a segno Andrea Santori, che non riescono ancora a smuovere la classifica.

Sconfitta casalinga per Sporting Grottammare presso la Palestra dell’Istituto “P. Fazzini”, dove sono stati battuti 1-4 dalla Futsal Vire. Per la formazione di Lini a segno soltanto Taffora. Con questa sconfitta i grottammaresi sono fuori dalla zona play-off al 6° posto e ad una sola lunghezza per poterci rientrare.

