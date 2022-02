GROTTAMMARE – Dopo aver superato le qualificazioni per la Coppa Italia eSport, adesso si fa sul serio per i ragazzi dello Sporting Grottammare. Infatti ieri all’Officina dello Sport by Gtz di Roma sono stati presentati gli otto gironi della seconda fase che da stasera alle 21.30 “ospiteranno” le 64 squadre al via della Coppa Italia eCup della Lnd. Ad augurare le migliori fortune sportive ai circa 1600 partecipanti, anche il capitano Azzurro e della Juventus Giorgio Chiellini ed il bomber della Lazio Ciro Immobile .

Lo Sporting Grottammare eSport è stata sorteggiata nel girone B insieme a Udinese, Teramo, Ancona, Acireale, Aurora Alto Casertano, FC San Giorgio e Rimini.

“L’obiettivo è di arrivare tra le prime 4 squadre per poi partecipare alla fase finale. Sarà molto difficile centrare l’obiettivo” dice il presidente Nicolino Giannetti “poiché siamo nuovi in questa competizione, ma ripiego la massima fiducia ai ragazzi dei Final Warriors capitanati da Gennaro Amoroso, Daniel Notaro, Domenico Mele e Bruno Aiello che faranno sicuramente il massimo per portare piu’ in alto possibile il nome dello Sporting Grottammare.”

Stasera, mercoledì 9 febbraio, esordio contro l’Udinese Pro Club ore 21.30. Sarà trasmessa la partita in diretta sul canale Twitch dello Sporting Grottammare https://www.twitch.tv/sportinggrottammare.

La rosa a disposizione dei mister: Daniel Notaro, Nicolino Giannetti, Davide Capriotti, Bruno Aiello, Gennaro Amoroso, Luigi Pagliaro, Enzo Olivieri, Francesco Bevilacqua, Francesco Contessa, Roberto D Errico, Domenico Mele, Simone Damato, Ivan Nettuno, Giorgio Fatigati, Michele Salcone, Hakim Traore, Damiano Cherchi, Alexander Catellani, Gianmaria Di Filippo.

