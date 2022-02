GROTTAMMARE – Continua il grande lavoro dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare nell’anno del suo trentennale.

Si alza infatti il sipario di Commedie Nostre, edizione 2022, con un calendario formato da otto appuntamenti, quattro primaverili e quattro autunnali: dal 26 febbraio al 2 aprile la prima trance della seguitissima Rassegna che si svolgerà sempre al Teatro delle Energie. Dopo il successo dell’edizione 2021 che ha portato in scena le ultime quattro compagnie stoppatesi a causa Covid dalla precedente edizione 2020, con un pubblico numeroso ed entusiasta di ricominciare, che ha riempito nuovamente il Teatro delle Energie, location fortunata, la Lido degli Aranci propone altre quattro belle serate di divertimento e di risate con commedie e teatro dialettale marchigiano.

Un Gran Galà di apertura sabato 26 febbraio sarà affidato al fermano Pier Massimo Macchini, conosciutissimo artista di palco in coppia al grande “Petò” alias Pier Paolo Piccioni, grande umorista ascolano e componente storico del gruppo musicale “Nerkias”. Insieme in una singola serata, gli esilaranti dialetti fermano e ascolano, saranno capaci di regalare al pubblico presente un grande spettacolo, con tanto divertimento e risate assicurati.

La Rassegna, in collaborazione con la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) della regione Marche e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grottammare, proseguirà con altri tre appuntamenti da non perdere, tra cui quello del 26 marzo con il Gruppo Teatrale “Gli Indimenticabili” di Amandola e la Commedia “Lu maritu pe fijama”. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti, con un biglietto a ingresso singolo a 8€ e con un abbonamento con posto riservato per tutte e quattro le serate a soli 22€. Prevendite al Caffè Ramona di Grottammare, infoline 335.6234568.

Mercoledì 9 febbraio invece, presso la sede della Confcommercio di Ascoli Piceno alle ore 15.30, una delegazione della Direzione della Lido degli Aranci composta dal Presidente Alessandro Ciarrocchi, dalla Segretaria Rosina Bruni, dai componenti storici, Valter Assenti e Tullio Luciani, vere colonne portanti del gruppo insieme all’amico Angelo Carestia, tra l’altro nuovo associato dello stesso sodalizio, consegnerà all’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie) – Sezione di Ascoli Piceno, dedicata ad Alessandro Troiani, nella persona del Presidente Giuliano Agostini, un significativo e importante contributo, raccolto in occasione delle serate “Una rotonda sul Mare – Premio del Grottammarese dell’Anno” e “40 anni in Carestia” tenutisi a fine 2021 presso il Teatro delle Energie di Grottammare.

“Un gesto piccolo ma importante, soprattutto in un periodo come questo che tutti stiamo vivendo, fatto con il cuore”, queste le parole a conclusione del Presidente, che ricorda quanto la LdA sia per Grottammare e per tutta la cittadinanza punto di riferimento per il divertimento ma anche per la solidarietà, che mai deve essere data per scontata o ancor peggio, sottovalutata, perché rende concreta la parte migliore di ognuno di noi.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.