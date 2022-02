L’argomento al centro del dibattito è di quelli spinosi e complessi: l’individuazione, contenuta nella mozione ritirata, di sedi idonee per la realizzazione di questi nuovi centri che, almeno in teoria, dovrebbero servire a risolvere l’annoso problema dell’inadeguatezza dei servizi sanitari locali.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tema scottante e sempre di attualità in Riviera.

Si è tenuta online, oggi 9 febbraio, la conferenza della commissione sanità del Comune di San Benedetto del Tronto, convocata per discutere in merito al ritiro della mozione comunale sul tema delle case di comunità.

L’argomento al centro del dibattito è di quelli spinosi e complessi: l’individuazione, contenuta nella mozione ritirata, di sedi idonee per la realizzazione di questi nuovi centri di medicina territoriale che, almeno in teoria, dovrebbero servire a risolvere l’annoso problema dell’inadeguatezza dei servizi sanitari locali.

A tal proposito la dottoressa Aurora Bottiglieri, presente in veste di Presidente della commissione, ha puntualizzato: “Il Consiglio Regionale della Marche si è riunito oggi per deliberare sulla questione su scala regionale, ma qui a San Benedetto abbiamo saputo all’ultimo minuto dell’inizio del dibattito, per questo motivo non siamo stati in grado di motivare le nostre proposte con la dovuta compattezza“.

La questione della medicina territoriale attiene direttamente ai fondi del Pnrr i quali, per essere adeguatamente investiti sulla sanità territoriale, richiedono un’individuazione rigorosa dei luoghi e dei tempi in cui realizzare le opere necessarie.

Aggiunge infatti l’ex sindaco Pasqualino Piunti: “Certe questioni sono troppo importanti per essere gestite senza fare fronte comune, perché riguardano direttamente il benessere di tutta la comunità. A mio avviso sarebbe necessario dedicare riunioni apposite del Consiglio Comunale per discutere sul tema della medicina territoriale, un autentico ‘sanità day’ se vogliamo“.

Di tutt’altro avviso la dottoressa Annalisa Marchesani, che ha concluso: “Se in regione si riuniscono oggi cerchiamo di essere tutti d’accordo e di non fare dietrofront all’ultimo minuto. So benissimo che i tempi sono stretti e che, in generale, bisogna essere compatti su certi temi, ma sottrarci alla decisione in questo modo rischia di essere controproducente”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.