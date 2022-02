Si sono svolti due incontri nei mesi di gennaio e febbraio per il progetto “Eco Riviera” organizzati da Rotary Club con il fine di tutelare l’ambiente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla collaborazione tra il Rotary Club di San Benedetto del Tronto e il centro Civico Verde di Grottammare hanno preso vita due workshop tenuti dalla incoming president del Rotary locale, la professoressa Maria Rita Bartolomei. Due iniziative che si inseriscono nell’ambito dell’educazione al riuso per il recupero dei materiali dei vecchi indumenti.

Si è trattato di due corsi basi per apprendere la tecnica dell’uncinetto andati in scena uno a gennaio e l’altro a febbraio. Entrambi gli appuntamenti hanno visto una bella partecipazione di persone e si sono svolti nel rispetto di tutte le normative anti Covid. Il primo è stato incentrato sulla realizzazione di mattonelle granny (i classici quadrati di tessuto) attraverso la lana recuperata dai vecchi maglioni. Il secondo incontro ha invece visto l’utilizzo di borse costruite attraverso il tessuto dei vecchi jeans sulle quali sono state applicate le mattonelle granny realizzate in occasione del precedente workshop.

Due appuntamenti che si pongono sulla scia delle iniziative di tutela dell’ambiente portate avanti dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto “Eco Riviera“, voluto proprio da Maria Rita Bartolomei all’epoca del suo precedente mandato da presidente. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stata la creazione di una certificazione verde per i ristoranti del territorio. Un riconoscimento, voluto dall’attuale presidente Massimo Esposito in collaborazione con Legambiente, finalizzato ad incentivare le attività di ristorazione all’utilizzo di prodotti eco sostenibili.

