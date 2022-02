Ai nastri di partenza l’ottava edizione del progetto “Camminata dei musei”, organizzata dall’Unione Sportiva Acli Provinciale Aps nelle regioni Marche e Abruzzo per promuovere la salute dei cittadini e valorizzare le strutture museali del territorio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ In partenza l’ottava edizione del progetto “Camminata dei musei”, organizzata dall’Unione Sportiva Acli Provinciale Aps nel territorio delle regioni Marche e Abruzzo per promuovere la salute dei cittadini e valorizzare le strutture museali del territorio.

Questa ottava edizione si presenta con delle novità. Dopo aver toccato, per la prima volta nel 2021, anche il territorio delle province di Macerata e Teramo con le iniziative realizzate a Pioraco e a Martinsicuro, per il 2022 ci sono nuovi comuni ed enti che hanno aderito al progetto e che ospiteranno nelle proprie strutture museali l’iniziativa. Si tratta di Fermo, Petritoli, dell’Ecomuseo della valle dell’Aso e delle sue identità, di Monterubbiano, Treia, che hanno già formalizzato la propria adesione all’iniziativa per la prima volta, di Venarotta, Monsampolo del Tronto, Pioraco e Monteprandone, che l’hanno, invece, confermata.

Assolutamente positivi sono stati i risultati raggiunti finora dall’iniziativa, sono tanti punti di vista: 45 i tour gratuiti organizzati finora in diversi comuni come Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Venarotta, Montedinove, Monteprandone, Pioraco, Martinsicuro e Grottammare, con quasi 1500 presenze registrate; sono state valorizzate strutture museali fuori da grandi circuiti turistici, ma che al loro interno hanno dei veri e propri gioielli; è stata, inoltre, data la possibilità ai cittadini di fare attività fisica e combattere la sedentarietà, favorendo la socializzazione e l’aggregazione di persone di ogni età.

