Sul posto Forze dell’Ordine, 118 e Vigili del Fuoco per i rilievi e i soccorsi

MARTINSICURO – Sanitari in azione nella mattinata dell’8 febbraio.

Incidente stradale sulla Statale 16 a Martinsicuro tra un’auto e un furgone per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi. Una persona è stata portata in ospedale per ulteriori cure mediche.

