SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Commissione bilancio in riunione oggi, 7 febbraio, a San Benedetto.

Paolo Canducci è stato eletto nuovo presidente della VI Commissione Bilancio. Nella seduta di lunedì pomeriggio, convocata dalla vicepresidente Sabrina Merli presso l’Auditorium comunale di San Benedetto del Tronto, l’esponente dei Verdi è stato eletto all’unanimità (13 votazioni a favore) nell’incarico dopo la rinuncia di Andrea Traini. L’esponente di Fratelli d’Italia era stato soggetto della protesta per il mancato riconoscimento alla coalizione di una doppia commissione. Essendo questo un ruolo spettante alla minoranza, ed essendo Marchegiani e Bottigliere rispettivamente già alla guida delle commissioni urbanistica e sanità, la scelta è ricaduta su Paolo Canducci.

Questo il suo commento: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa. È una materia complessa che mi è nuova personalmente essendomi occupato di altro. Chiedo all’assessore Pellei di portare delle cose importanti in anticipo in commissione in prossimità del consiglio comunale per dare la possibilità a tutti consiglieri di entrare meglio in questa materia. È necessario muoversi per tempo”.

La Commissione Bilancio si è riunita oggi anche per prendere atto dell’approvazione del bilancio previsionale della Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari).

“Stiamo parlando di una partecipata sana dal punto di vista economico-finanziario – ha dichiarato l’assessore al bilancio Domenico Pellei – con un bilancio in attivo di 55 milioni. La Ciip è un’azienda che investe molto sul territorio, e dei 17 milioni complessivi 5,5 andranno a San Benedetto. La Ciip ha in atto importanti investimenti sulla nuova condotta del Pescara (con un tratto in progettazione per 28 milioni) e la creazione dell’anello idrico dei Sibillini. Per la Riviera, invece, ci si concentrerà soprattutto sulla realizzazione di un depuratore per un impianto di essiccazione dei fanghi capace di renderli riutilizzabili evitando così di portarli in discarica, di un serbatoio di emergenza a Fosso dei Galli e di una vasca in zona Ballarin.

Il Ciip dal 1 aprile prenderà inoltre in gestione l’impianto di depurazione del Piceno Consind, un unico gestore per la depurazione per tutto il territorio delle due province.”

Poi l’assessore ha dichiarato: “In sede di assemblea è stato assicurato che non ci sará un aumento delle tariffe per l’acqua potabile. La gestione dell’emergenza idrica si affronta con una riduzione delle perdite con un monitoraggio della rete con mappatura radar”.

