SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Giovedì 10 febbraio l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto celebrerà il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. In osservanza delle norme sanitarie e di sicurezza per il contrasto alla diffusione delle infezioni imposte dal perdurare della pandemia di Covid, la celebrazione sarà interamente online.

La celebrazione inizierà alla ore 10. Ad aprire la diretta saranno i saluti istituzionali del sindaco Antonio Spazzafumo seguiti da un’introduzione a opera dell’assessore alla cultura Lina Lazzari.

Ad arricchire l’evento, interverranno lo storico Gino Troli e la profuga fiumana Fiorenza Angelucci, che porterà la propria personale testimonianza. A coordinare l’intero evento sarà Giuseppe Merlini dell’Archivio storico comunale.

“La storia non va solo ricordata, ma anche raccontata – dice l’assessore alla cultura Lina Lazzari presentando l’iniziativa – I massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalamata sono una pagina affidata alla storia solo di recente, ma i morti sono tutti uguali e tutti esigono di essere ricordati. La nostra speranza è che con il ricordo e la ricostruzione storica si possa evitare alle future generazione di assistere a simili tragedie”.

L’intero evento potrà essere seguito in diretta streaming via internet sulla pagina Facebook del Comune di San Benedetto (indirizzo web https://www.facebook.com/cittasbt), sul canale Youtube (all’indirizzo web https://www.youtube.com/c/Citt%C3%A0diSanBenedettodelTronto) e sul Bollettino Ufficiale Municipale (bum.comunesbt.it).

