SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto il presidente Eldo Fanini ha convocato per sabato 12 febbraio, con inizio alle ore 8, la seduta del Consiglio comunale con 17 punti all’ordine del giorno. Si segnalano tra gli altri:

– due interpellanze a iniziativa dei consiglieri Canducci e Marchegiani (con la prima chiedono conto di come intende l’Amministrazione intervenire sul Centro Giovani, sull’area del campo Rodi e sulla pineta Falcone -Borsellino, la seconda è relativa alla delibera con cui sono stati separati i servizi dedicati alla pianificazione urbanistica dagli sportelli per l’edilizia e per le attività produttive);

– l’interrogazione del consigliere Marinangeli sui tempi per il ripristino della presenza di un vigile urbano al mercato ittico;

– l’interrogazione del consigliere Muzi circa gli aumenti degli abbonamenti dei parcheggi a pagamento per i commercianti ambulanti;

– la comunicazione del Presidente del Consiglio sulla nomina dei presidenti, vice presidenti e componenti delle commissioni consiliari;

– la comunicazione delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 apportate dalla Giunta per contabilizzare i ristori relativi al secondo semestre 2021 del Canone Unico Patrimoniale e quelli da destinare alle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico;

– le linee programmatiche del mandato amministrativo per il quinquennio 2021/2026. Dal combinato tra l’art. 46 del Testo Unico degli Enti Locali e l’art. 13 dello Statuto comunale, infatti, si ricava che, entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco deve presentare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

– il riconoscimento del debito fuori bilancio di 975 euro a seguito di sentenza del Consiglio di Stato relativa alle spese sostenute fino al 2015 dall’ente per il funzionamento e la manutenzione degli uffici giudiziari;

– il bilancio della C.I.I.P. s.p.a. esaminato dall’assemblea dei Comuni soci del 28 gennaio scorso. Il budget economico per l’anno 2022 della società che gestisce il ciclo delle acque evidenzia un risultato positivo netto di € 3.005.671 mentre il budget degli investimenti previsti ammonta a € 17.528.228;

– la nomina di due rappresentanti del Consiglio comunale nella commissione del mercato ittico all’ingrosso;

– l’adesione del Comune di San Benedetto del Tronto al nuovo patto dei sindaci per il clima e l’energia in forma congiunta con i Comuni di Cupra Marittima, Grottammare e Monteprandone;

– in materia di gestione degli appalti, l’adesione alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. della Provincia di Fermo;

– la mozione della consigliera Barlocci riguardo alla pubblicazione dei documenti della Commissione consiliare d’indagine sulla vicenda della gestione dello Stadio “Riviera delle Palme”;

– la mozione dei consiglieri Canducci e Marchegiani relativa al complesso operativo a terra per la piccola pesca locale e ai criteri di assegnazione dei nuovi box;

– la mozione urgente sulla sanità del consigliere Gino Micozzi e altri per impegnare l’Amministrazione ad agire per il ripristino della capacità operativa dell’ospedale “Madonna del Soccorso” e per l’avvio dell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale nel territorio di San Benedetto del Tronto.

