SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella mattinata di lunedì 7 febbraio il sindaco Antonio Spazzafumo si è incontrato, insieme al Senatore Giorgio Fede e al consigliere comunale architetto Gino Micozzi, i referenti della divisione operativa di Rete Ferroviaria Italiana-Rfi per discutere della situazione del sottopassaggio di via del Mare”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 7 febbraio.

L’incontro è stata occasione per valutare tutti gli aspetti della questione e valutare quali approfondimenti sia necessario effettuare nell’ottica di prendere la decisione migliore in vista di una possibile riqualificazione dell’infrastruttura. Altri incontri si terranno nei prossimi giorni per addivenire a una conclusione.

