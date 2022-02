ANCONA – E quattro. L’Handball Club Monteprandone sbanca anche Ancona e mantiene il secondo posto in classifica nel girone Marche-Abruzzo del campionato di serie B maschile.

Assenti ancora Marucci, Simonetti e Martin, per l’HC gara tosta nel primo tempo, con uno spartito in equilibrio. Dorici sorretti da Cardile e Marinelli, ma Monteprandone nel finale di frazione assesta un importante parziale di 3-0 (tris di Grilli) che gli permette di andare al riposo sul 13-10.

Nella ripresa il margine pian piano diventa abissale. A scavare il solco Marchesino e Khouaja prima e Mattioli e Parente dopo. Il Cus non riesce più a riprenderla e il finale recita 32-20 per l’HC, alla quarta vittoria consecutiva, l’ottava della stagione.

Coach Andrea Vultaggio alla fine è soddisfatto: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno saputo alzare il livello di gioco e non è mai scontato quando vieni da qualche partita vinta un po’ troppo facilmente. I ragazzi hanno dimostrato di essere un ottimo gruppo e hanno saputo incrementare anche il livello dell’attenzione nel momento che serviva. Adesso però occorre non fermarci per provare ad arrivare il più in alto possibile in vista della seconda fase del campionato” conclude coach Vultaggio.

Prossima tappa per sabato 12 febbraio, alle 18, contro Chiaravalle al palazzetto di via Colle Gioioso. Lassù, in classifica, duello avvincente: Lions Teramo capolista a quota 18, Monteprandone due punti sotto.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto il Cus Ancona.

Balmus, Campanelli 1, Cani 2, Capocasa, Carlini, Di Girolamo 3, Evangelista, Grilli 5, Khouaja 6, Lattanzi 1, Marchesino 7, Mattioli 2, Mucci, Parente 2, Salladini 3, Vagnoni.

