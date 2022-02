Il Pontefice in diretta Rai a “Che tempo che fa”, in un appuntamento storico, ha ricordato il lavoro dei pescatori sambenedettesi per la pulizia del mare: “Importante il loro lavoro per tutelare la biodiversità”

ROMA – I pescatori sambenedettesi sono finiti sulla bocca di Papa Francesco. Il Pontefice, ospite di Fabio Fazio, ha infatti omaggiato i pescatori di San Benedettoa “Che tempo che fa” su Rai Tre, ricordando l’incontro avvenuto a Roma in compagnia del Vescovo Carlo Bresciani nel gennaio del 2020, quando li aveva ringraziati per essersi adoperati nella pulizia dell’Adriatico nell’ambito dell’operazione denominata “A pesca di plastica”.

Nella sua prima intervista concessa in diretta ad una trasmissione televisiva italiana, domenica 6 febbraio il Santo Padre ha avuto parole di elogio per i marittimi della Riviera delle Palme con queste parole: “Pensiamo di essere onnipotenti di fronte alla Terra. Dobbiamo riprendere il rapporto con la Terra dei popoli aborigeni, il buon vivere. Dobbiamo farci carico della Madre Terra, i pescatori di San Benedetto del Tronto venuti da me hanno trovato tonnellate di plastica e hanno ripulito quel tratto di mare, perché lo sentono in sintonia con loro. Buttare la plastica in mare è criminale, uccide”

Il Pontefice, in un passaggio dai temi fortemente ambientalisti, ha poi citato una canzone di Roberto Carlos nella quale un figlio chiede al padre “perché il fiume non canta più. Il fiume non canta perché non c’è più”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.