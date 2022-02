Le valutazioni degli orange dopo la vittoria per 1-0 col Castelfidardo. A seguire la fotogallery, con gli scatti del match a cura di Giacomo Lauretti

TESTA 6 Non deve compiere particolari interventi. Sempre attento nelle uscite e preciso nei rinvii.

SABATINI 6,5 Il mister conta ancora su di lui dopo le ultime buone uscite. Arriva al cross un paio di volte nel primo tempo, in fase difensiva non commette errori. Buona gara nel complesso, lascia il posto a Petrini.

SENSI 7,5 Sempre in anticipo su Braconi, lo segue come un’ombra. E’ lui che imposta da dietro, cercando Battista con lanci lunghi. Spesso gli dice “stai largo” per pescarlo meglio. Leader.

PASSALACQUA 7,5 Sul tabellino dei marcatori, oggi ci dev’essere anche lui. Il suo salvataggio sulla linea sul tiro di Mataloni vale quanto un gol. Salvifico.

PASQUALINI 7 Spende il fallo tattico su una pericolosa ripartenza ospite, dopo una palla persa da Battista. Cresce, come tutta la squadra, nella ripresa mettendo al centro ottimi palloni e sovrapponendosi di più.

D’ALESSANDRO 6,5 Difficile impostare con Braccitelli che non lo molla neanche a palla lontana. In un centrocampo dove si gioca sporco, trova sempre l’appoggio giusto, disputando una buona partita. Esce per Rossi.

PETRICCI 6,5 Quando Napolano si abbassa a prender palla a centrocampo, fa da punta centrale, cercando di far valere i centimetri. Gran botta dal limite al 77′, poteva trovare la porta.

PIETROPAOLO 7 Come al solito gara ordinata e senza sbavature, ma ormai non fa più notizia. Jolly.

VERDESI 7 Punta poche volte Mataloni, l’azione d’attacco passa di più dall’out opposto. Non si risparmia quando c’è da ripiegare e si prende anche gli applausi del mister, quando al 55′ recupera un bel pallone che permette ai suoi di ripartire.

BATTISTA 6,5 Prende tanti di quei falli che la metà basta, ma gli avversari sanno che con le buone non lo fermano. Nel primo tempo, in un paio d’occasioni, si libera tardi della sfera e finisce per perderla. Nella ripresa, sale di ritmo e di qualità, trovando buone combinazioni con Pasqualini. Lascia il posto a Spagna.

NAPOLANO 8 E’ la terza partita della settimana ma corre per tutto il campo come se avesse 20 anni. Gara dispendiosa, si abbassa sempre per ricevere palla. Con Spagna l’intesa è ottima. Sua la deviazione che porta al vantaggio.

SPAGNA 8 Entra e spacca la partita con un gol da rapace d’area che sembra facile, ma non lo è affatto. Decisivo alla prima vera occasione da gol che ha sui piedi. Bello e significativo l’abbraccio col mister dopo l’esultanza.

PETRINI 6,5 Entra bene in partita. Dalla sua rimessa con le mani scaturisce l’1-0.

ROSSI 6,5 Sta tornando il giocatore che abbiamo ammirato a nel girone d’andata. Gran palla a Napolano al 72′.

CIAMPELLI 7,5 L’ingresso di Spagna gli permette di liberare Napolano tra le linee, lo inserisce al momento giusto per spaccare la partita. L’eccellente mercato fatto da patron Massi e Dg Traini, gli permette di poter cambiare tattiche a partita in corso, potendo disporre di più alternative per sbloccare le partite sporche come quella di oggi. Ora la classifica si può guardare con fierezza, con un occhio a quelle sopra.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.