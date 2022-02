SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria odierna contro la capolista per 0-1 grazie al gol di Alboni al 47′, ascolta le dichiarazioni post-partita di mister Sante Alfonsi e del centrocampista Davide Buono, arrivato in settimana.

Alfonsi: “Abbiamo fatto delle belle partite ultimamente, ma ci è mancato il gol ma oggi è arrivato il risultato. La squadra in settimana ha avuto un altro spirito e anche nel riscaldamento c’erano degli occhi belli da vedere. Hanno combattuto e li abbiamo limitati, come preparato in settimana. Abbiamo sofferto dieci minuti del primo tempo dove ci eravamo abbassati un po’ troppo e nel secondo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze, ma va fatto un plauso ai ragazzi che hanno dato l’anima. Tre partite di file senza prendere gol è un bel dato, ma non abbiamo fatto ancora nulla perché dobbiamo dare continuità di risultati. Non possiamo guardare la classifica. Renzi? Ci sentiamo spesso in settimana ed è molto contento, abbiamo una bella squadra ora. Modulo? Abbiamo analizzato la difesa a tre e la difesa a quattro, ma per il momento non tocchiamo nulla.

Buono: “Sono sicuro che faremo un grande girone di ritorno, oggi siamo stati bravi ad interpretare bene la partita e soprattutto umili, che è una caratteristica fondamentale. Ci siamo dati una mano a vicenda e a volte abbiamo raddoppiato, triplicato e rincorso. È una vittoria che può darci fiducia, ora da martedì si pensa all’Atletico Terme Fiuggi, è inutile farsi programmi dobbiamo pensare una partita alla volta, non è una frase fatta ma dobbiamo fare così. Sono arrivato in questa settimana ma dal primo giorno mi sono reso conto di essere in una grande squadra, dobbiamo trovare fiducia e autostima e migliorare sotto tanti aspetti. Siamo umili e lo faremo”.

