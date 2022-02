SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ arrivata con una grande prestazione del gruppo la prima vittoria del 2022 del Porto d’Ascoli.

Nel video in primo piano, l’intervista a mister Ciampelli:

“Questa vittoria pesa tantissimo ed è fondamentale per l’economia della stagione. Il Castelfidardo era un avversario duro. Veniamo da una settimana dura, con due trasferte dispendiose. Iniziamo ad intravedere il nostro obiettivo. E’ una vittoria voluta e da squadra. Porta inviolata? Non accadeva da un po’, sono felice, è stata la chiave per vincere la partita”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.