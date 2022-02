SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per il match tra Porto d’Ascoli e Castelfidardo, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D girone F.

NOTE

Bellissima giornata di sole a San Benedetto, campo in buone condizioni. Pda in maglia arancione e pantaloncini neri, ospiti in casacca bianca con inserti verdi.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Napolano, Battista (55′ Spagna), Petricci, D’Alessandro (70′ Rossi), Pietropaolo, Sabatini (55′ Petrini). All. Ciampelli.

CASTELFIDARDO (4-3-3) Demalija, Morganti, Mataloni, Fermani, Barboglia, Gega, Cusimano, Hoxha, Braconi, Bracciatelli, Cardinali. All Manoni.

ANGOLI 2-2

AMMONITI Pasqualini (P) Mataloni (C) Gega (C) Petricci (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

8′ Primo squillo per il Castelfidardo, dopo un pallone recuperato a centrocampo, Braconi salta Passalacqua e calcia dal limite. Testa blocca.

11′ Fallo di Pietropaolo su Cusimano. Sulla punizone Hoxha mette in mezzo e guadagna il primo corner ospite. D’Alessandro libera.

15′ OCCASIONE CASTELFIDARDO. Bracciatelli si invola in contropiede, arriva al limite e scarica sulla sinistra per Mataloni che calcia col mancino ad incrociare a botta sicura, Testa è battuto ma Passalacqua in scivolata spazza sulla linea. Un intervento che vale come un gol.

18′ Terzo angolo per gli ospiti, Testa allontana coi pugni ma in area c’erano troppe trattenute. L’arbitro fischia fallo di confusione.

25′ Ci prova Braccitelli dalla lunga distanza, ma non impensierisce Testa. Palla alta.

27′ Punizione dalla trequarti per il Pda, Napolano va addirittura in porta da oltre 30 metri ma la sfera termina sul fondo.

36′ Battista perde un brutto pallone, Cusimano riparte e Pasqualini spende il fallo tattico. Ammonito.

44′ Contropiede bianco-verde dopo un cross di Sabatini respinto. Sensi si immola e respinge col corpo il mancino di Cardinali indirizzato verso la porta.

45′ Bella trama del Pda che manda al cross Sabatini sulla destra. Pallone debole e facile preda di Demalija.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia il secondo tempo. Spagna ha intensificato il riscaldamento, sembra che a breve possa essere il suo momento.

47′ Partono bene gli orange, bello scambio sulla sinistra tra Battista e Pasqualini, quest’ultimo crossa al centro basso e teso ma Demalija mette in angolo.

50′ Fischiati due falli nel giro di pochi minuti per il Castelfidardo, sul secondo scaturisce un cross che Testa blocca in presa alta subendo anche un colpo dall’avversario.

55′ Doppio cambio per Ciampelli. Escono Battista e Sabatini per Spagna e Petrini.

57′ Napolano si sposta sulla sinistra e Spagna gioca da punta centrale nel tridente offensivo.

62′ Ammonito Mataloni per gioco pericoloso su Petrini.

65′ Gran blitz di Spagna che recupera un pallone d’oro su Hoxha e si invola in 2vs2, chiede il dai e vai con Napolano, ma il capitano si allunga la sfera sul fondo.

66′ Ammonito Gega per una gomitata su Petricci.

70′ Altro cambio per Ciampelli, dentro Rossi per D’Alessandro. Gara ordinata in cabina di regia.

72′ Grande occasione per Napolano che riceve palla da Rossi, in area di rigore prova il piatto destro mirando il secondo palo ma Barboglia mura la conclusione.

75′ Ammonito Petricci per un calcione a Hoxha.

77′ Bella trama orange, Petrini mette al centro per Spagna che spalle alla porta scarica su Petricci. La sua botta di prima intenzione termina alta.

80′ GOL DEL PORTO D’ASCOLI: rimessa laterale di Petrini che va lunghissimo al centro come fosse un angolo. Napolano spizza sul secondo palo dove si avventa Spagna che con la punta del piede destro insacca. 1-0.

84′ Scontro tra Testa e Braconi in area, gli ospiti chiedono il penalty ma è l’estremo difensore orange ad aver subito la carica.

90′ Napolano ci prova da fuori, palla alta. 4 minuti di recupero.

91′ Dentro Clerici per Napolano, che ha dato davvero tutto.

92′ Giallo per Spagna dopo uno scontro con Bracciatelli.

93′ Angolo per il Castelfidardo, vanno tutti dentro a saltare. Bracciatelli calcia col destro a rientrare sul primo palo ma SPAGNA LIBERA E L’ARBITRO FISCHIA LA FINE.

90+3′ Finisce qui una partita dura sotto il profilo agonistico e tecnico. Orange a 33 punti in classifica.

