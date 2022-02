In particolare, per la costa picena sono previste dal primo pomeriggio raffiche fino a burrasca (63-75 km/h)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Protezione civile delle Marche ha emesso un avviso di allerta per vento forte durante la giornata di lunedì 7 febbraio. In particolare, per la costa picena sono previste dal primo pomeriggio raffiche fino a burrasca (63-75 km/h).

E’ importante assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (esempio: vasi o altri oggetti posizionati sui davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori e altri); debbono essere assicurate anche barche e strutture sulle spiagge e nelle aree portuali.

Sono a rischio tutte le strutture mobili montate all’aperto: tendoni, gazebo, stand espositivi, impalcature edili.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.