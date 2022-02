Secondo film della settimana sarà “Scompartimento n.6” del finlandese Juho Kuosmanen, premiato a Cannes 74 con il “Gran Premio della Giuria”, che racconta le vicende di un operaio e di una ricercatrice che si trovano a condividere lo stesso scompartimento del treno durante un lungo viaggio attraverso la Russia che cambierà le loro vite. Girato nella modalità apparentemente arcaica del 35 millimetri, psichedelico ma soffuso, espressione di un caldo interiore in opposizione al freddo esteriore, onirico ma impregnato di realtà, notturno ma luminoso come il chiarore dell’alba, capace di annullare i punti di riferimento paludati per crearne di nuovi, pur conservando al tempo stesso il meglio del passato, “Scompartimento n. 6” è in buona parte riassumibile nei titoli di tre brani dell’eterogenea colonna sonora: “Love is the drug” dei Roxy Music, “Love is all around“, cantato da Tomi Alatalo, e la francese “Voyage, voyage“, interpretata da Desireless.

Per la rassegna di “cinema d’essai”, l’appuntamento con “Il cinema Ritrovato” è lunedì 7 e martedì 8 febbraio con le riprese realizzate da Mario Fantin nella storica missione italiana al K2 avvenuta nel ’54, riprese utilizzate in parte nel film “Italia K2” del 1955 di Marcello Baldi, che torna sul grande schermo in forma ampia, con un montaggio che valorizza il personale sguardo di Fantin e la passione per la montagna in quella straordinaria impresa, realizzato grazie alla disponibilità del Club Alpino Italiano custode fino a oggi della pellicola originale.