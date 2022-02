SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara contro la Recanatese, che si svolgerà domenica 6 febbraio presso lo Stadio “N. Tubaldi” di Recanati alle ore 14:30, ecco le dichiarazioni del pre-gara di mister Alfonsi. Di seguito l’intervista.

Alfonsi: “Sarà una partita come le altre, da affrontare con lo stesso piglio, la stessa cattiveria e voglia. Giochiamo contro la prima in classifica che hanno il miglior attacco e la miglior difesa, quindi hanno tante caratteristiche positive. Dobbiamo fare un’ottima fase difensiva e fargli male quando ripartiamo. Abbiamo uomini che possono farlo, speriamo di saperlo fare bene. Cambi tattici? Probabili, in settimana abbiamo provato qualche soluzione nuova ma decidiamo domani le scelte. Infermeria? Oltre ad Angiulli, che riesce a camminare senza stampelle, sono assenti Varga, che ha un problema alla caviglia, e Di Domenicantonio per una contusione rimediata nella gara di domenica scorsa”.

