Una soddisfazione per la nostra redazione. Per il secondo anno consecutivo la tv privata nazionale di 7 Gold ha scelto di inserire nel loro palinsesto dedicato alle Marche, la nostra trasmissione sportiva “Scienziati Nel Pallone”. Ci saranno approfondimenti sulle due squadre di San Benedetto del Tronto, ma anche sulle altre compagini marchigiane che militano nello stesso girone in serie D.

La vera novità è la scelta da parte di 7 Gold di inserire anche la nostra trasmissione dedicata al cibo e ai prodotti del territorio, condotta magistralmente dalla nostra Laura di Pietrantono: “Bussa coi piedi”.

Gli orari:

Bussa coi piedi: lunedì alle 17:00 e giovedi alle 17:30

Scienziati nel pallone: mercoledì e venerdì alle 17:00

