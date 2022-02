Un risultato storico per l’atleta classe 1991 in forza all’Aeronautica Militare che tante volte si è allenata a San Benedetto per preparare la stagione di pattinaggio corsa, disciplina in cui ha vinto titoli italiani, europei e mondiali

PECHINO (CINA) – Un pezzetto della medaglia d’argento vinta da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è anche di San Benedetto.

L’atleta classe 1991 in forza all’Aeronautica Militare ha vissuto una vita in bilico tra il pattinaggio corsa, che si pratica sulle rotelle, e quello di velocità, che invece si svolge su ghiaccio, e ha spesso scelto la pista su strada di San Benedetto per preparare le competizioni della prima delle due discipline, in cui ha vinto titoli italiani, europei e mondiali.

Ora l’atleta di Frascati sembra essersi dedicata esclusivamente al ghiaccio e i risultati non sono tardati ad arrivare. La Lollobrigida, che compirà 31 anni il 7 febbraio, ha infatti già scritto la storia dello speed skating italiano, specialità in cui ha raccolto diversi piazzamenti nel tempo e rappresentato l’Italia anche a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018: nei 3000 metri, con il crono di 3’58”06, Francesca ha conquistato una medaglia storica per l’Italia. L’oro è andato alla olandese Irene Schouten, che ha realizzato il record olimpico.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.