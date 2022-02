SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Teatro Concordia di San Benedetto ha fatto registrare il quasi tutto esaurito per l’inaugurazione della stagione dei concerti, andata in scena venerdì 4 febbraio con “Il drago sul carosello ed altre meraviglie…”, in cui si sono esibiti il primo clarinetto solista del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni, il compositore e violoncellista Jorge A. Bosso e i due percussionisti del Teatro alla Scala Gianni Massimo Arfacchia ed Elio Marchesini.

La Stagione dei Concerti 2022 è promossa dall’amministrazione comunale e dalla Gioventù musicale d’Italia, presieduta da Rita Virgili, che ha aperto la serata insieme all’assessore alla cultura Lina Lazzari. Il programma è iniziato con i canoni di J.S. Bach, per poi proseguire con la “Toccata di Ginastera” celebrata dalla band Emerson, Lake & Palmer, le composizioni mozzafiato del film di Kubrick “Eyes Wide Shut” e una versione elettrizzante di “Sinister Footwear” del leggendario Frank Zappa, ma non solo.

Sembrava di essere in un film. Non può che essere questo il commento di chi si è lasciato travolgere dai ritmi incalzanti dei brani eseguiti dagli eccellenti musicisti che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Riviera. Non era solo la perfezione tecnica a trasportare gli spettatori in un’altra dimensione, ma anche e soprattutto la brillante vivacità degli interpreti, la loro capacità di emozionare attraverso i gesti, anche quelli più impercettibili.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 20 febbraio con il trio jazz composto da Pietro Mirabassi (sassofono), Fabio De Angelis (batteria) e Francesco Bordignon (contrabbasso).

