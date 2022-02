SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un buon mercato in entrata, i rossoblu operano anche in uscita. Lascia la Samb, il giovane Simone Fabretti che ha non ha trovato molto spazio fino ad oggi. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Simone Fabretti al Cattolica Calcio S. G. All’attaccante la società augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.