SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terza partita in sette giorni.

Prosegue il tour de force del Porto d’Ascoli di mister Ciampelli: il prossimo avversario sarà il Castelfidardo, l’undicesima forza del campionato. La gara, in programma per domenica 6 febbraio alle ore 14.30 al “Riviera delle Palme”, sarà la terza (dopo Matese e Fano) nell’arco di sette giorni per il Porto d’Ascoli, un dato da prendere in considerazione vista anche la pericolosità degli ospiti.

Il Castelfidardo fino ad oggi ha totalizzato 23 punti in 18 partite disputate, punteggio che permette momentaneamente ai biancoverdi di posizionarsi al di fuori della zona play-out, seppur di una sola lunghezza. Un periodo nero per l’allenatore Manoni e la sua squadra: 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque di campionato, e una vittoria che manca in casa anconetana dal 5 dicembre (0-1 all’Alto Casertano). Poche le parole del presidente Baleani al termine della sfida di domenica con il Vastogirardi, con la partita terminata a reti inviolate. La panchina di mister Manoni è in bilico e la dirigenza auspica un cambio di tendenza; fondamentale si rivelerà il match del “Riviera” per il Castelfidardo. Occhio ai biancoverdi in trasferta: fuori casa hanno conquistato 16 punti dei 23 complessivi.

Riguardo gli ospiti, la difesa del Porto d’Ascoli dovrà prestare attenzione particolare al centravanti classe 2003 Mattia Cardinali, autore di 6 reti nella prima parte della stagione, e nuovo acquisto della Fermana per la prossima annata.

Probabile formazione Castelfidardo (4-3-3): Demalija, Morganti, Baraboglia, Gega, Mataloni, Cusimano, De Cesare, Fermani, Perkovic, Cardinali, Braconi

Nel post-match di Fano, l’allenatore degli ‘orange’ Ciampelli l’ha definita un passaggio fondamentale della stagione, visto anche lo scontro diretto tra Notaresco e Trastevere (4° e 2° della classe).

