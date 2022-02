Sfuggiva ai rigori della giustizia, dopo essersi rifugiato precedentemente anche in Spagna e successivamente in Inghilterra

GIULIANOVA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 febbraio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Giulianova.

Nella mattinata odierna , i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Giulianova hanno effettuato delle perquisizioni domiciliari sul territorio giuliese.

Le attività avevano inizio nelle prime ore della mattina allorquando i militari davano esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorita’ di Teramo.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri procedevano al sequestro di un quantitativo di stupefacente e di bilancini di precisione.

L’ attività si concludeva con il deferimento di un uomo di anni 42, della zona.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova, rappresenta l’ennesimo riscontro di una costante attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che i militari giuliesi stanno svolgendo oramai in maniera costante sul territorio e che ha portato già in passato eccellenti risultati.

La presenza dei Carabinieri sul territorio giuliese si sta dimostrando particolarmente premiante sotto l’aspetto della sicurezza e che ha permesso nell’ultimo periodo anche l’arresto di un latitante che si era rifugiato nel territorio giuliese per sfuggire ai rigori della giustizia, dopo essersi rifugiato precedentemente anche in Spagna e successivamente in Inghilterra.

