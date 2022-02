Prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine per la presentazione delle domande in risposta al bando per la concessione di contributi ai sensi dell’intervento “2.c Risorsa Urbana” della propria Strategia di Sviluppo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Flag Marche Sud rende noto che, alla luce delle difficoltà segnalate da diversi potenziali partecipanti a elaborare le proposte progettuali entro la data di scadenza, è stato prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine per la presentazione delle domande in risposta al bando per la concessione di contributi ai sensi dell’intervento 2.c Risorsa Urbana della propria Strategia di Sviluppo.

Si ricorda che l’azione si pone la finalità di riqualificare gli spazi urbani delle zone di pesca a supporto dell’attrattiva dell’area, per renderli maggiormente fruibili per la comunità e per le attività economiche del territorio.

L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati ad operatori pubblici e privati per la realizzazione di interventi di:

– (i) riqualificazione o recupero di immobili da destinare a servizi comuni per sviluppare l’occupazione

– (ii) arredo urbano e sulla ricucitura urbana tra aree portuali e centri abitati.

Sono a disposizione 143.808,59 euro, destinati ad iniziative condotte da Enti pubblici, Concessionari di spazi demaniali, Pmi singole o associate, Associazioni, Consorzi, Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni no profit.

Ogni beneficiario può presentare una sola proposta progettuale contenente la richiesta di finanziamento, pena l’esclusione.

Bandi integrali e modulistica sono disponibili sul sito del Flag://www.flagmarchesud.it/bandi-e-pubblicazioni-2018

