Arriva dopo che anche la WebTv è diventata una costante del nostro ‘palinsesto’. Il quasi quotidiano cartaceo è un’iniziativa che c’è stata richiesta e che speriamo di portare avanti per molto tempo ancora. Devo purtroppo segnalare un altro meschino tentativo di far del male a Riviera Oggi e Piceno Oggi che, dopo ben trent’anni di successi, continua a crescere e di conseguenza a generare invidia

SAN BENEDETTO – È in edicola da ieri pomeriggio il quarto numero dell’ultima nostra iniziativa, per colmare uno spazio che molti residenti del territorio ci hanno richiesto. Un tabloid cartaceo che potete sfogliare anche on line. Clicca qui

Si aggiunge alla nostra WebTv, a regime da qualche mese.

Ne approfitto per farvi presente che nei giorni scorsi è stato veicolato un titolo, probabilmente modificato con Photoshop, con il marchio di Riviera Oggi, nel quale c’è una mia dichiarazione su Scienziati nel Pallone mai fatta dal sottoscritto. Un falso del quale gli autori dovrebbero vergognarsi. Definirli vigliacchi è poco.

Arriva dopo altri articoli poco edificanti che vengono addebitati a noi mentre appartengono ad un’altra testata. Negli ultimi tre mesi ho ricevuto insulti al telefono per servizi non appartenenti alla nostra testata con scuse successive dopo che è emersa la verità. Adesso anche vigliacchi messaggi privati ma comunque utili per cercare di danneggiarci. Si sta passando un limite che potrebbe portarci a decisioni che vorremmo evitare. Per le prove basta contattarci. Perché succedono certe cose? Li lascio indovinare ai nostri tantissimi lettori.

