Dal 1° febbraio è stato reso attivo il servizio per il cambio di residenza o dimora per i Comuni italiani attraverso il portale dell’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Attualmente il servizio è attivo solo per una serie di Comuni ma si estenderà gradualmente a tutti i Comuni italiani.

Le amministrazioni ad oggi aderenti sono: Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.

I cittadini potranno così accedere al portale tramite autenticazione e registrazione con la propria identità digitale (Spid, Cie o CNS) ed effettuare il cambio online della propria residenza per il trasferimento in qualsiasi altro comune, o dall’estero per i cittadini iscritti all’Aire, o ancora, cambiare abitazione in altro Comune.

La piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è accessibile attraverso il sito www.anagrafenazionale.gov.it.

