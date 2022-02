SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In giornata, come riportato in mattinata, i rossoblu si sono aggiudicati il centrocampista Davide Buono che nel pomeriggio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in rossoblu. Di seguito l’intervista.

Buono: “Venire in una piazza come questa, non la vedo come una discesa di categoria. Ci sono molti giocatori forti, qui il livello è alto ed è solo un vantaggio. Conoscevo già alcuni giocatori di nome, ma di persona conosco Ferri Marini, con cui ho giocato a Monterosi, e Cardella, che è di Roma e ci siamo già incontrati. Recanatese? Dobbiamo fare una gara umile contro una squadra che sta dimostrando di meritare il primo posto, ce la andremo a giocare a viso aperto. Obiettivi personali? Penso una partita alla volta, senza fare progetti futuri, aspetto di fare la prima vittoria ed è il mio primo obiettivo.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.