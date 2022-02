SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota in redazione giunta dall’ufficio stampa del Comune di San Benedetto del Tronto il 3 febbraio a firma dell’assessore Domenico Pellei.

Per rispetto di un elementare principio di trasparenza – afferma l’assessore al bilancio Domenico Pellei – ritengo necessario render conto del delicato lavoro che stiamo conducendo, insieme agli uffici di ragioneria, per predisporre il bilancio 2022. Il grande problema che dobbiamo affrontare riguarda le previsioni di spesa relative ai contratti “calore” e “pubblica illuminazione”. Gli aumenti dei costi energetici sul mercato pubblico, pari al 113,5% per l’energia elettrica e al 119% per il gas, portano alla dilatazione delle previsioni di spesa – comprensive anche dei costi di manutenzione degli impianti e degli ammortamenti degli investimenti – di circa due milioni di euro, il doppio di quanto finora stanziato nei relativi capitoli di spesa.

I ristori disposti sinora dal Governo, se non saranno adeguati alla reale situazione, copriranno solo una minima parte di questo aumento. C’è da dire che, grazie all’ampia capienza di cassa, finora abbiamo onorato con regolarità gli impegni col gestore dei servizi ma è chiaro che la situazione non potrà essere gestita a lungo nello stesso modo.

Per questo – prosegue l’assessore – ci siamo attivati immediatamente confrontandoci con l’azienda che gestisce calore e illuminazione per effettuare insieme un’attenta “spending review” che porti ad ottimizzare i consumi e quindi a ridurne i costi, anche nella considerazione che l’impennata dei prezzi possa, nel corso dell’anno, finalmente arrestarsi. Inoltre, considerata l’imminente scadenza del contratto per il “calore”, sono stati avviati incontri con operatori leader del settore al fine di valutare offerte migliorative.

Abbiamo infine incontrato i referenti di tutti i servizi comunali chiedendo anche a loro di analizzare con attenzione ogni voce di spesa assegnata per valutare quali operazioni di contenimento è possibile attuare. Il nostro impegno è dunque quello di adottare tutte le misure possibili per ridurre l’impatto di questa esplosione di costi sul Bilancio e scongiurare così ogni ipotesi di riduzione dei servizi che il Comune assicura alla sua comunità.

