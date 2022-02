Giovedì 3 febbraio, in occasione della festa dei funai, che risale all’anno in cui fu innalzato l’altare a San Biagio, la 3^D della scuola secondaria “Sacconi” ha effettuato una visita guidata all’altare nella cattedrale della Madonna della Marina e al monumento della “Retara”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Festa dei Funai, giovedì 3 febbraio, gli studenti della classe 3^D della scuola secondaria “Sacconi“, accompagnati dalla professoressa Anna Laura Presutto, hanno effettuato una visita guidata all’altare di San Biagio nella cattedrale della Madonna della Marina e, in particolare, al monumento della “Retara“. Presenti anche l’assessore alla cultura, Lina Lazzari, e Giuseppe Merlini, responsabile dell’Archivio Storico Comunale che, in veste di guide, hanno spiegato l’origine della Festa dei Funai, risalente al 1911, anno in cui fu innalzato l’altare a San Biagio e l’importanza che questa festa ha avuto nello sviluppo della comunità sambenedettese.

Si è parlato, inoltre, dei funai, dei canapini e delle retare e di come il loro lavoro, considerato ormai un’arte, sia stato fondamentale per lo sviluppo economico della riviera. Grazie all’allestimento di una serie di fotografie storiche, gli studenti hanno anche potuto vedere come avveniva la fabbricazione delle funi mediante l’intreccio della canapa e capire quanto, purtroppo, il lavoro minorile sia stato parte integrante della cultura locale.

Sul sito e sui canali social del Museo del Mare, inoltre, è stato pubblicato il video “La ròte & la rete – centouno immagini di fatiche che furono”, realizzato grazie alle fotografie di canapini, funai e retare prese dalla pubblicazione omonima edita nel giugno 2015 e realizzata da Giuseppe Merlini nell’ambito del progetto europeo “Museum Cultour“.

