Tutti i dettagli sulle operazioni compiute dai carabinieri dopo vari accertamenti in strada e non solo

FERMO – In azione, in questi giorni, i militari dell’Arma.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato una persona di 54 anni nel Fermano per scontare una pena di 4 anni in carcere per reati inerenti agli stupefacenti. Segnalato alla Prefettura, invece, un altro individuo per possesso di hashish.

Denunciato, sempre nel Fermano, un uomo per un furto in campagna. Da un campo agricolo aveva rubato degli ortaggi e si era dato alla fuga minacciando il proprietario con un coltello. E’ stato rintracciato dai carabinieri dopo vari accertamenti ed è stato denunciato. Il materiale rinvenuto è stato restituito al proprietario.

Infine è stato denunciato un 55enne per aver rifiutato l’Alcol Test dopo un incidente: anche la patente è stata revocata.

Provvedimenti diffusi dall’Arma con una nota stampa giunta in redazione il 3 febbraio.

