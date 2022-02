Il neo-acquisto è già a disposizione e potrà essere schierato per il match di domenica contro la Recanatese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il rinforzo in attacco con D’Agosto, i rossoblu si aggiudicano un colpo a centrocampo. Arriva dal Monterosi, attualmente nel Girone C di Serie C, il centrocampista classe 1991 Davide Buono che può ricoprire sia il ruolo di interno di centrocampo sia di mediano.

Il nuovo arrivo è già a disposizione di mister Alfonsi e mister Visi e può sostituire il capitano rossoblu Angiulli, attualmente fermo ai box. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1991, Davide Buono. Il calciatore, che in questa prima parte di stagione ha militato nel Monterosi Tuscia in LegaPro, è già a disposizione dello staff tecnico”.

