MONTEPRANDONE – Scatta il girone di ritorno e l’Handball Club Monteprandone resta in trasferta. Dopo Pescara i blu fanno tappa ad Ancona, domenica 6 febbraio alle 18, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto e magari approfittare di un eventuale passo falso della capolista Lions Teramo.

HC reduce dalla terza vittoria consecutiva, in un 2022 finora molto positivo. Bisogna confermarsi nel derby alle porte, contro un Cus che finora ha collezionato 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Cus battuto in casa solo dalla prima della classe e che quindi merita assoluto rispetto, come ha sottolineato coach Andrea Vultaggio subito dopo il 35-15 di Pescara.

Di seguito il decimo turno di campionato che si gioca nel fine settimana.

Chieti-Città Sant’Angelo sabato ore 18, Chiaravalle-Cingoli domenica ore 15.30, Cus Ancona-HC Monteprandone domenica ore 18, HC Pescara-Lions Teramo domenica ore 18.30. Riposa HC Falconara.

Questa, invece, la classifica aggiornata dopo la nona giornata di campionato.

Lions Teramo 16, HC Monteprandone 14, Città Sant’Angelo 10, Cingoli 7, Cus Ancona 6, Chieti 6, HC Falconara 4, HC Pescara 2, Chiaravalle 0.

